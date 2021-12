Incêndio atinge complexo de entretenimento em Brasília

Um incêndio mudou o cenário da região central de Brasília nesta terça-feira (21). Um complexo de entretenimento chamado Casa Maaya pegou fogo na manhã de hoje. A estrutura foi bastante danificada.

Segundo o Corpo de Bombeiros, não houve vítimas. Ainda conforme a corporação, foram enviadas 19 viaturas e mobilizados 80 soldados para atuar no combate às chamas. A casa fica no Setor de Clubes Esportivos Sul, às margens do Lago Paranoá.

Após o período de rescaldo, os bombeiros farão a perícia para saber o que ocorreu no local e as causas que levaram ao incêndio. O laudo dever ficar pronto em até 30 dias.

A empresa responsável pelo complexo divulgou nota na qual afirma ainda não saber as causas do sinistro e que esperará o resultado da perícia e da investigação que serão realizadas pelo Corpo de Bombeiros.

A firma alegou que tomou todos os cuidados de segurança diante da construção de uma estrutura feita principalmente com madeira e palha. O material teria sido tratado por “empresas especializadas em risco antichamas”.

A empresa afirmou, ainda, que possui alvarás, licenças e autorizações para desempenhar as atividades de entretenimento no local, incluindo apresentações artísticas e culturais. Os responsáveis acrescentaram que possuem alvarás do Corpo de Bombeiros e da Secretaria de Segurança Pública do Distrito Federal.

A Agência Brasil entrou em contato com a Administração do Plano Piloto, região administrativa central de Brasília, para saber se o empreendimento possuía os alvarás e autorizações, mas ainda não recebeu retorno.