“Meu mundo acabou”, conta mãe que perdeu filho após cirurgia no dente

que morreu, anteontem, após extrair um dente, em Igarapé, na região metropolitana de BH. O corpo franzino e o olhar magro de quem não tem mais lágrimas de tanto chorar ainda tentam dar conta sobre o que aconteceu. Elenilsa Jacinta da Silva, de 37 anos, é a mãe do garoto, de 10,

“Eu só espero que nenhuma mãe passe pelo o que eu passei”, diz a mulher . Em lágrimas, ela acrescenta, sem conseguir terminar a frase: “uma mãe sair pra levar o filho pra arrancar um dente e voltar com seu filho no caixão…”.

Elenilsa conta ainda que, antes de autorizar o procedimento, perguntou para a dentista se ela teria condições de lidar com algum imprevisto. “Eu perguntei, já que meu filho já apresentava quadro de hemorragia. Eu não me formei pra dentista, mas ela me garantiu e ela é formada, acreditei nela. Infelizmente o meu filho saiu no caixão”, completou.

Elenilsa contou que Anthony Bernardo era obediente e companheiro, tanto dela quanto da irmça mais velha. O pequeno era ainda aplicado nos estudos e querido no colégio. Ele gostava também de brincar com os familiares. “Em casa era assim: ninguém podia ficar distraído. (Ele) dava susto na gente o tempo todo”, revelou. O corpo de Anthony Bernardo foi enterrado ontem, no Cemitério Bosque da Saudade, em Igarapé. “O velório foi triste demais. Perdi meu pai há menos de um ano, e agora perdi meu filho. Saí do velório e estou assim…nem consigo chorar, não consigo falar. Meu mundo acabou”, lamentou a mulher.

Sobre a possibilidade de processar a clínica odontológica, a mulher afirmou que não tem condições de pagar advogados. A Polícia Civil disse que as apurações seguem. Outro Lado

Desde o ocorrido, a reportagem tenta contato com a dentista. Ontem, por meio do WhatsApp , o advogado dela informou que só vai se pronunciar após o exame pericial, que determina a causa da morte

Fonte: O Tempo