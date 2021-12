Modelo sofre transfobia em BH: ‘homem vestido de mulher não é do sexo feminino’

A modelo Anthonella Carvalho, de 24 anos, denunciou ter sido vítima de transfobia em uma casa de eventos na Pampulha, em Belo Horizonte, no último sábado (18). Ela disse ter sido impedida por um segurança a entrar em um local reservado para mulheres.

“Eu passei por um caso de transfobia, não foi fácil e não está sendo fácil ter que lidar com isso, mas a gente precisa ser forte. De forma bem resumida, o que aconteceu comigo foi que após 30 minutos de evento, a segurança me abordou pedindo que eu comprovasse que eu era do sexo feminino com documentação e que um homem vestido de mulher não era considerado do sexo feminino”, lamentou a modelo ao contar o episódio pelo seu Instagram.

Ainda pela rede social a modelo lamentou o episódio e disse que ainda não conseguia falar muito sobre o ocorrido. Ela também agradeceu a todas as mensagens de carinho que está recebendo pela rede social. Foi registrado um boletim de ocorrência e uma advogada acompanha o caso.

Como foi o ocorrido

A casa oferece open bar de caipirinha para o público feminino entre 15h e 17h e tem um espaço com acesso apenas para mulheres. Foi no momento em que Anthonella foi entrar neste espaço que ela foi vítima de transfobia.

A casa de eventos Beagarooftop disse que não compactua com esse tipo de comportamento e que afastou os funcionários envolvidos no episódio. Foi oferecida uma cortesia para a modelo e seus convidados, mas todos optaram por ir embora, já que não havia mais clima para continuar no evento após a transfobia. Os clientes, segundo o espaço, receberam o valor pago pela entrada de volta.

O que diz o espaço

O Beagarooftop esclarece que não coaduna com nenhum tipo de preconceito. Esclarece que a casa oferece open bar de caipirinha para o público feminino no horário compreendido entre 15 e 17hs, em espaço reservado, com acesso permitido apenas para o referido público. Quanto ao episódio ocorrido no último sábado em que uma cliente trans foi impedida de acessar o local pela equipe de segurança a casa pede desculpas e garante que tal situação não ocorrerá novamente. Um dos sócios da casa ao chegar no estabelecimento e ser colocado a par da situação ofereceu ao cliente que havia realizado a reserva combo de bebidas como cortesia da casa em pedido de desculpas, além do combo que já faria jus como brinde aniversariante, porém o cliente em questão optou por não permanecer na casa alegando que não haveria mais clima para permanecer no local juntamente com seus convidados o que foi respeitado pela casa, sendo devolvido aos clientes os valores pagos na entrada referentes ao couvert artístico. A casa enfatiza que está de portas abertas para público de todos os gêneros. Acrescentamos que a segurança é terceirizada e os envolvidos já foram afastados.

O que diz a Polícia Civil

A Polícia Civil de Minas Gerais informa que recebeu o registro da ocorrência, na tarde desta segunda-feira (20/12), e as investigações encontram-se em andamento na Delegacia Especializada de Investigação a Crimes de Racismo, Xenofobia e Intolerâncias Correlatas. As informações serão repassadas em momento oportuno.



Fonte: O Tempo