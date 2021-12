Motorista bebe cerveja com remédio, encosta carro para dormir e é preso com arma

Um homem de 30 anos foi preso, nesta segunda-feira (20), após uma arma ser encontrada no carro dele. O suspeito tomou cerveja e medicação e dormiu no carro com a porta aberta em Patos de Minas, no Alto Paranaíba.

Um motociclista avisou a Polícia Militar que achou estranho o homem estacionado na avenida e dormindo com a porta aberta. Quando os militares chegaram viram que realmente o homem dormia com a porta aberta.

Os militares abordaram o motorista e encontraram no assoalho do veículo uma arma e munições. O suspeito não tinha registro da arma e por causa disso foi levado junto com a arma para a Delegacia de Polícia Civil.

Ele aparentava estar alcoolizado e confessou que consumiu bebidas alcoólicas e tomou remédio. O homem disse que parou o veículo para dormir, pois estava com muito sono.



Fonte: O Tempo