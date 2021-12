No Galo, Hulk viveu seu terceiro ano mais goleador da carreira

Principal destaque do Atlético na temporada 2021, o atacante Hulk balançou as redes 36 vezes nos 67 jogos que disputou durante o ano e, além de ter sido o artilheiro do Galo, foi também o da Copa do Brasil e do Brasileirão. Com o grande número de gols marcados, o jogador viveu sua terceira melhor temporada no quesito bolas na rede.

Foi jogando pelo Porto, de Portugal, que Hulk teve a sua temporada mais goleadora da carreira. Foram 40 gols marcados em 59 jogos pelo time português, desses, quatro foram em jogos amistosos que fez com a camisa da equipe que se tornou ídolo. Lá, Hulk fez 15 ‘dobletes’, quando um jogador marca dois gols em uma única partida. Pelo Galo foram sete.

Pelo Tokyo Verdy, do Japão, Hulk marcou 37 gols, assinados em 42 jogos pela liga japonesa, em 2007. Artilheiro por onde passou, o atacante alvinegro ultrapassou a marca de 400 gols na carreira e fechou a temporada de 2021 com 404 gols marcados nos quase 20 anos jogando futebol profissionalmente.

No início da temporada pelo Atlético, Hulk teve dificuldades em adaptação e até chegou a ter problemas com o técnico Cuca. Com oportunidades dadas pelo treinador, o atacante conseguiu mostrar seu futebol. Em entrevista à TNT Sports, Cuca elogiou o jogador e afirmou que não esperava uma temporada tão vitoriosa pela idade do atacante.

“Tiveram algumas surpresas ali. O Hulk foi uma delas. Tem 35 anos. Normal era jogar uma e querer descansar outra. Só que ele é fominha, quer jogar, treinar no dia seguinte ao jogo. Um cara que se cuida, altamente profissional. Grata surpresa”, disse o treinador alvinegro.

Fonte: O Tempo