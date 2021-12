Orçamento 2022 do Galo é aprovado por unanimidade

Após o fim de uma excelente temporada dentro dos gramados com a conquista de três títulos, o Atlético votou na noite desta terça-feira (21), na sede do Galo, no bairro de Lourdes, em Belo Horizonte, o orçamento do clube para o ano de 2022. Como já era esperado, o conselho deliberativo aprovou, por unanimidade, a proposta apresentada. A previsão é de uma receita líquida total de mais de R$800 milhões em 2022

Com direitos de transmissão de jogos e premiações das competições, o Galo prevê receber em 2022 a quantia de R$163 milhões, além de R$ 140 milhões de venda de jogadores e R$ 53 milhões de receita de bilheteria. O programa de sócios Galo na Veia também aparece na receita e a estimativa é de receber R$30 milhões.

As despesas do clube alvinegro também compõem o orçamento para 2022. As dívidas do Atlético, tema muito debatido em 2021, ano em que o valor ultrapassou R$1 bilhão, aparecem em destaque na previsão. O clube prevê o pagamento de R$116 milhões de dívidas com outros clubes. Em relação aos gastoso do Galo, a previsão de contratações é menor em comparação ao ano passado. De R$ 60 milhões caiu para R$40 milhões.

Fonte: O Tempo