SAF: Athletic fecha acordo e se torna clube-empresa

Com a aprovação da Sociedade Anônima do Futebol (SAF) no Brasil, alguns clubes correm atrás de regularizarem suas situações como clube-empresa, como é o caso do Cruzeiro que, no fim de semana, anunciou a venda do clube ao ex-jogador Ronaldo. O Athletic, clube de São João del-Rei também entrou para a lista e oficializou a compra nesta terça-feira (21).

A empresa V2 Participações, criada pelos empresários Vinícius Diniz e Victor Felipe Oliveira, adquiriu 49% de participação no controle do futebol do clube mineiro. De acordo com o Athletic, o clube já trabalhava no assunto desde setembro e aguardava a aprovação do Governo Federal para colocar a SAF em prática.

Athletic é, oficialmente, uma das primeiras SAF do Brasil! ✍️ 📃 ⚔️ A empresa V2 Participações, criada pelos empresários Vinícius Diniz e Victor Felipe Oliveira, especialmente para investir em futebol, adquiriu 49% de participação no controle do futebol do clube. (+) pic.twitter.com/MdtFF4PzDB — Athletic Club SAF (@athleticclubmg) December 21, 2021

O anúncio da mudança na gestão foi feito pelo clube mineiro por meio das redes sociais. Em uma publicação, o Athletic comemorou a aquisição e se intitulou como “uma das primeiras SAF do Brasil”. Depois de conquistar a permanência no Módulo I do Campeonato Mineiro, o Athletic se prepara para a elite do Estadual de 2022.

Fonte: O Tempo