Sobremesa de Natal: aprenda receita clássica de torta de noz-pecã

A ceia de Natal não é completa se não tiver uma sobremesa à altura, aquela que enche os olhos dos convidados antes de ir à boca para finalizar a refeição em grande estilo. Por isso, a torta de noz-pecã é uma sugestão que combina com o momento. Além de vistosa e saborosa, a sobremesa traz uma oleaginosa muito procurada nesta época do ano.

Apesar de ser feito em algumas etapas, o doce não é difícil, conforme ensina a confeiteira Gabriela Arya, do Mão na Massa. Uma dica importante, porém, deve ser observada: é preciso manter a massa em refrigeração antes de abri-la. “Deve ficar pelo menos uma hora na geladeira, para descansar o glúten e conseguirmos trabalhá-la”, ensina.

Para Gabriela, o ideal é preparar essa receita com a noz-pecã, apesar de a convencional também ser uma opção. “Mas eu não indicaria usar outra noz por questão de sabor – e a noz-pecã está mais barata que a normal agora”, frisa ela.

VEJA A RECEITA DA TORTA DE NOZ-PECÃ

Torta de noz-pecã

INGREDIENTES

Massa

250 g de farinha de trigo

200 g de manteiga cortada em pedaços pequenos, levemente amolecidos

100 g de açúcar de confeiteiro peneirado

1 pitada de sal

2 gemas

Recheio

125 g de nozes-pecã picadas

3 ovos

75 g de açúcar

150 g de mel

65 g de manteiga derretida

2 colheres (de sopa) de manteiga derretida (30 g) para pincelar a torta

5 mL de extrato de baunilha

90 g de nozes-pecã inteiras (para decorar)

Como fazer

Massa

Misture todos os ingredientes secos em uma vasilha. Acrescente a manteiga e, com as pontas dos dedos, misture bem até ficar pastoso. Adicione as gemas e trabalhe delicadamente, até obter uma massa homogênea e completamente lisa. Embrulhe em um plástico-filme e leve para gelar por uma hora. Abra a massa entre duas folhas de papel-manteiga, coloque-a em uma forma flute (que é canelada e baixinha) redonda, de 23 cm; fure o fundo e leve para gelar. Asse em forno preaquecido a 180°C até a beirada começar a ganhar cor.

Recheio

Triture 125 g de nozes e reserve. Em uma vasilha, coloque os ovos, o açúcar e o mel e bata até formar uma espuminha. Acrescente a manteiga derretida e as nozes picadas e misture bem. Finalize com o extrato de baunilha.

Montagem

Retire a massa do forno, coloque o creme na forma, acrescente as nozes-pecã inteiras por cima simetricamente e pincele com a manteiga derretida. Volte com a torta ao forno só até o creme endurecer levemente.

