Subsídio para baratear a passagem em BH pode ser bancado pelo governo federal

O subsídio de cerca de R$ 12 milhões por mês, anunciado nesta terça-feira (21) pela Prefeitura de Belo Horizonte para custear a redução de R$ 0,20 no preço das passagens de ônibus, pode ser bancado pelo governo federal. A situação é discutida em Brasília e tem apoio da Frente Nacional de Prefeitos (FNP).

A entidade defende que saia dos cofres da União o dinheiro para bancar as gratuidades do sistema, que são válidas para pessoas acima de 65 anos. Na semana passada, o prefeito de Curitiba, Rafael Greca (DEM), que é o vice-presidente de Inovação da FNP, se reuniu com o presidente da Câmara Federal, Arthur Lira (PP), onde defendeu uma participação do governo para garantir a manutenção do sistema.

“O problema, para ser resolvido de maneira mais rápida, depende de que União assuma a gratuidade dos idosos, definida pela Lei Federal 10.741/2003, e transfira os valores aos municípios como recurso orçamentário”, defendeu Greca na ocasião.

A alternativa apresentada pelos governantes é um subsídio da união de R$ 5 bilhões, a ser usado para financiar as gratuidades determinadas por lei federal. A proposta ainda é discutida em Brasília

Enquanto isso, em BH…

Durante a coletiva de imprensa realizada nesta terça-feira (17), o prefeito de BH, Alexandre Kalil (PSD), disse que acompanha de perto a discussão em Brasília e se mostrou contrário à ausência do governo federal no custeio do transporte público.

“Está havendo uma briga nacional em Brasília sobre a gratuidade, que é uma determinação do governo federal. O governo não pode determinar e a prefeitura pagar, então é essa a briga”, disse Kalil.

O prefeito ainda garantiu que o subsídio para as gratuidades será bancado pela prefeitura, mesmo que a proposta de repasse do governo federal não seja aprovada.

“Os R$ 12 milhões serão colocados no acordo homologado na Justiça e na Câmara Municipal será explicado de onde vamos tirar isso daí.”, garante Kalil, que além da gratuidade, também vai bancar o congelamento das passagens. “Nós vamos efetuar esse acordo na Justiça, depois vamos explodir esses números, nós temos a gratuidade e esse congelamento que vai entrar na conta. Nós vamos assumir as gratuidades e esse é o valor (R$ 4,50) que a população vai efetivamente pagar.

Além da redução de R$ 0,20 na tarifa principal e na integração, a passagem de R$ 3,15 e R$ 1,00 continuam com o mesmo valor.

