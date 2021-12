Tiago Leifert rebate comentário de Ícaro Silva sobre o BBB: ‘pagamos seu salário

Tiago Leifert, 41, disse que a crítica de Ícaro Silva ao Big Brother Brasil é uma “agressão gratuita” a quem nunca fez mal ao ator. “Aliás, não só não te fizemos mal como provavelmente pagamos o seu salário nessa última aê!”, escreveu o ex-apresentador do BBB no Instagram.

Ícaro Silva provocou polêmica na segunda (20) ao publicar no Twitter que não existe possibilidade de ele participar do reality por considerar a atração um “entretenimento medíocre”. “Gente, respeita a minha história, a minha trajetória, meu ódio por entretenimento medíocre e minha repulsa por dividir banheiro. Parem de acreditar nessa história absurda de que eu cogitaria ir para o Big Boster Brasil.”

Em texto direcionado ao ator, Leifert disse que Ícaro tem o total direito de achar o BBB mediano. “Assim como eu, por exemplo, posso dizer o que eu penso de você: É um excelente ator.”

O apresentador afirma, contudo, que a crítica de Ícaro sobre o programa não é construtiva, mas um ataque infundado. “Achar que o que você faz é superior não é baseado em fatos, é arrogância mesmo. Nenhuma métrica é capaz de dar embasamento ao que você escreveu: Nem audiência, faturamento, repercussão, relevância, etc.”

Leifert completa que a crítica do ator é baseada em um gosto pessoal. “Mas ele deixa de ser pessoal quando você o escreve na rede social. Mesmo apagando depois. Eu também pretendo apagar esse post aqui”, afirma.

“Respeita nossa história, nossas equipes e o entretenimento que a gente proporciona”, prossegue. Ele acrescenta que se o artista acredita mesmo no que escreveu, “deveria ser adulto e nunca mais aceitar trabalho de nenhuma empresa que o promova o entretenimento” que ele acha ruim.

“Que tal? Qual seu plano para 2022? Alguma novela? Talvez seja hora de repensar, não se misturar com produtos inferiores a você. Vai firme e feliz Ano Novo”, ironiza Leifert.

Além de Leifert, famosos e anônimos também não gostaram do comentário de Ícaro sobre o BBB. A ex-BBB Flayslane, 27, que participou da 20ª edição da atração, indagou: “O rapaz se acha tão superior ao programa a ponto de desmerecê-lo desse jeito?”

“Esse programa é líder de audiência, é o sustento de tantas famílias, segue crescendo e sendo o maior do país há tempos, além de mudar a vida de quem passa por lá de forma tão honesta quanto o seu trabalho (suponho), não sei”, continuou a influenciadora.

O ator João Vicente de Castro, 38, também reprovou a fala de Ícaro. “Não entendi, não devemos ‘respeitar a história’ ou a ‘trajetória’ dos colegas que participaram do BBB? Seriam os ex-bbbs pessoas moralmente menores que nós?”, questionou.

“Devemos respeitar mais uns que outros? Num país com a cultura absolutamente sucateada e com o desemprego gigante, todos que estão aproveitando as oportunidades tem meu máximo respeito. Aliás, até onde eu tinha entendido, gostar é facultativo, respeitar é obrigatório”, completou o artista.

Flay também comentou que, por Ícaro ser artista, ele deveria saber que o meio do entretenimento tem muitos altos e baixos, e que devia ter “humildade e pé no chão”. “Arrogante, prepotente, desrespeitoso, até gostava do seu papel, mas agora acho uma bosta. Quem quer respeito, respeita”, completou ela, falando sobre a atuação do artista em “Verdades Secretas 2” (Globo).

Algumas horas após o comentário, Ícaro Silva fez outro tuíte, em que se mostrou surpreso com a repercussão. “Gente, eu estou muito excitado que minha primeira interação em massa no Twitter seja na base do ódio. O esgoto está transbordando. A parte mais legal é que agora vocês sabem que eu não estou topando passar uma parte da minha vida dividindo quarto com luz de necrotério. Amorzão”, disse.

Fonte: O Tempo