Zárate deve ser o próximo a deixar o Coelho, avisa treinador

Com o time em alta após mais uma temporada de sucesso, a diretoria do América está no mercado em busca de reforços para o ano que vem quando o clube disputará a Copa Libertadores pela primeira vez em sua história, mas também tenta evitar o desmanche da equipe.

Até agora, o Coelho já perdeu duas peças importantes – o zagueiro Eduardo Bauermann e o atacante Ademir – e está perto de também ficar sem o atacante argentino Mauro Zárate. A revelação foi feita pelo técnico Marquinhos Santos, em entrevista ao programa Bem Amigos, do SporTV. O jogador tem contrato até o dia 31 e propostas de outros clubes sul-americanos e dos EUA.

“Perdemos o Ademir, praticamente o Zárate está em negociação (com outro clube) e o Bauermann. São os três titulares”, lamentou o treinador do Coelho, sem dar mais detalhes.

Com a camisa do América, Zárate disputou 16 jogos pelo Campeonato Brasileiro, deu duas assistências aos companheiros e marcou um gol. O ex-jogador do Boca Juniors não demorou muito para cair na graça dos torcedores e, caso realmente deixe o clube, será uma ausência bastante sentida no América.

O técnico Marquinhos Santos tenta tranquilizar os torcedores e garante que o clube vai se reforçar até a reapresentação dos atletas em janeiro. “Estamos no mercado, diariamente conversando com as pessoas diretas pela contratação. Precisamos ser assertivos. Por mais que o investidor esteja quase certo com o clube, mas ainda não se definiu. Temos que dar continuidade ao projeto, ao que foi planejado”, diz o treinador.

Tempo curto.

A diretoria não pode perder tempo. Além da disputa do Campeonato Mineiro no início de 2022, o Coelho tem a estreia na primeira Libertadores de sua história em fevereiro. O time recebe o Guaraní, do Paraguai no dia 23 de fevereiro, e faz o jogo de volta em Assunção, no Paraguai, em dois de março

