Acidente com caminhões deixa uma pessoa morta no Rodoanel, na Grande SP

Um grave acidente envolvendo caminhões deixou uma pessoa morta e quatro feridas na manhã desta quarta-feira (22) dentro de um túnel do Rodoanel Mário Covas, na região de Embu das Artes, na Grande São Paulo.

Segundo informações do Corpo de Bombeiros, o acidente ocorreu por volta das 7h15 e envolveu seis caminhões. Um homem de 47 anos não resistiu aos ferimentos e morreu.

Ainda conforme a corporação, quatro pessoas tiveram ferimentos leves e receberam atendimento da concessionária que administra a via. Sete viaturas dos bombeiros foram deslocadas para atender a ocorrência.

Por causa do acidente, as pistas chegaram a ficar totalmente interditadas por alguns minutos, o que causou lentidão na via e também na Régis Bittencourt, de acordo com a concessionária.

