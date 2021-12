Atlético de Madrid sofre virada do Granada e fica longe dos líderes no Espanhol

O Atlético de Madrid ficou longe dos líderes no Campeonato Espanhol, ao perder, nesta quarta-feira, para o Granada, em duelo atrasado válido pela nona rodada. O time do técnico Diego Simeone, fica com 29 pontos, na quinta colocação, enquanto os anfitriões passaram a ocupar a 12ª posição, com 22 pontos.

O duelo foi disputado intensamente durante os 90 minutos. Os primeiros 45 fora marcados por dois belos gols. Aos dois minutos, o português João Félix arrancou pela metade do campo e bateu colocado para abrir o placar para o Atlético.

O Granada não se abateu e empurrado pela torcida obteve a igualdade, aos 17 minutos, com Machis, que acertou um lindo chute de fora da área.

Os dois times voltaram ainda mais entusiasmados para a etapa final. O Atlético tinha a iniciativa, mas o Granada era muito perigoso no contragolpe. Aos 15 minutos, João Félix fez mais uma bela jogada, mas acertou a trave. No contra-ataque, Molina se antecipou ao goleiro Oblak e virou o placar para o time da casa. O lance precisou ser validado pelo VAR.

A partida daí, o desespero tomou conta de Simeone, que até substituiu uruguaio Suárez pelo brasileiro Matheus Cunha. O Atlético criou várias oportunidades, mas não teve sucesso nas finalizações e perdeu mais uma.

Fonte: O Tempo