Caótico: motoristas reclamam do trânsito em Belo Horizonte no fim de ano

Quem dirige pelas ruas de Belo Horizonte está preocupado com a situação do trânsito neste mês de dezembro. São congestionamentos em ruas e avenidas que têm testado a paciência, especialmente de quem anda no hipercentro da capital.

Segundo o monitoramento diário feito pela BHTrans, a região registrou uma demanda de 296.678 veículos por dia – o que corresponde a 106% da demanda na região. De acordo com os dados, esse é um movimento crescente desde o mês passado, quando o ápice de veículos chegou a 107% da demanda, com 299.290 veículos

Motorista de aplicativo, Ronan dos Santos, 33, conta que é perceptível a piora no trânsito. “O Centro está impraticável. Muita gente tem até evitado passar por lá pois é congestionamento em qualquer rua ou semáforo”, avalia.

Essa é a mesma reclamação do taxista Gilvan Correia, 47, que também evita a região mesmo fora dos horários de pico. “Avenida Afonso Pena, Amazonas, essas ruas próximas a Oiapoque. Está tudo ‘agarrado’ desde a manhã até o finalzinho da noite. Quando tem acidente então, fica pior ainda”, conta.

De acordo com a BHTrans, a situação ocorre devido a maior concentração de veículos e de pedestres nos principais corredores de tráfego na área central durante o final de ano. Por conta disso, a empresa tem realizado a ‘Operação Final de Ano 2021’, em conjunto com a Guarda Municipal e o Batalhão de Trânsito da Polícia Militar.

“A operação tem o objetivo de intensificar o monitoramento do trânsito e do transporte público, minimizar os reflexos do tráfego neste período, assim como coibir a prática de irregularidades, garantindo a segurança, acessibilidade e fluidez do trânsito de veículos e pedestres”, explica a BHTrans, em nota.

Na operação estão sendo priorizados os centros comerciais com maior demanda de pedestres e veículos e o entorno da rodoviária. Além dos agentes que estão nas ruas, a operação também conta com as câmeras do Centro de Operações da Prefeitura de Belo Horizonte para o monitoramento do trânsito em tempo real.

“Com esse acompanhamento é possível proporcionar ajustes necessários como, por exemplo, o remanejamento das equipes em campo para atendimento das ocorrências prioritárias, ou seja, aquelas que geram maior reflexo no trânsito. Também é possível efetuar intervenções nos tempos semafóricos e a comunicação com os motoristas por meio dos painéis eletrônicos instalados nos principais corredores da cidade”, alega a BHTrans.

