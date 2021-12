Chuvas intensas vão atingir 177 cidades mineiras entre esta quarta e quinta

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um alerta para chuvas intensas em 177 cidades de Minas Gerais. A previsão é que chova até 50 milímetros nos municípios e os ventos cheguem a 60 km/h.

“Baixo risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e de descargas elétricas”, informou o Inmet.

Saiba como se prevenir em caso de chuvas fortes:

Em caso de rajadas de vento: (não se abrigue debaixo de árvores, pois há leve risco de queda e descargas elétricas e não estacione veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda).

Evite usar aparelhos eletrônicos ligados à tomada.

Obtenha mais informações junto à Defesa Civil (telefone 199) e ao Corpo de Bombeiros (telefone 193).

Veja as cidades que vão ser atingidas:

Abadia dos Dourados

Águas Formosas

Águas Vermelhas

Almenara

Araçuaí

Araguari

Araporã

Arinos

Bandeira

Berilo

Berizal

Bertópolis

Bonfinópolis de Minas

Bonito de Minas

Brasilândia de Minas

Brasília de Minas

Buritis

Buritizeiro

Cabeceira Grande

Cachoeira de Pajeú

Cachoeira Dourada

Campina Verde

Campo Azul

Canápolis

Capinópolis

Capitão Enéas

Caraí

Carlos Chagas

Carneirinho

Cascalho Rico

Catuji

Catuti

Centralina

Chapada Gaúcha

Comercinho

Cônego Marinho

Coração de Jesus

Coromandel

Coronel Murta

Crisólita

Cristália

Curral de Dentro

Divisa Alegre

Divisópolis

Dom Bosco

Douradoquara

Espinosa

Felisburgo

Formoso

Francisco Badaró

Francisco Sá

Fronteira dos Vales

Fruta de Leite

Gameleiras

Grão Mogol

Grupiara

Guarda-Mor

Gurinhatã

Ibiaí

Ibiracatu

Icaraí de Minas

Indaiabira

Ipiaçu

Itacarambi

Itaobim

Itinga

Ituiutaba

Iturama

Jacinto

Jaíba

Janaúba

Januária

Japonvar

Jequitinhonha

Joaíma

João Pinheiro

Jordânia

Josenópolis

Juvenília

Limeira do Oeste

Lontra

Luislândia

Machacalis

Mamonas

Manga

Mata Verde

Matias Cardoso

Mato Verde

Medina

Mirabela

Miravânia

Montalvânia

Monte Alegre de Minas

Monte Azul

Monte Formoso

Montes Claros

Montezuma

Nanuque

Natalândia

Ninheira

Nova Porteirinha

Novo Cruzeiro

Novo Oriente de Minas

Novorizonte

Padre Carvalho

Padre Paraíso

Pai Pedro

Palmópolis

Paracatu

Patis

Pavão

Pedra Azul

Pedras de Maria da Cruz

Pintópolis

Ponto Chique

Ponto dos Volantes

Porteirinha

Prata

Riachinho

Riacho dos Machados

Rio do Prado

Rio Pardo de Minas

Rubelita

Rubim

Salinas

Salto da Divisa

Santa Cruz de Salinas

Santa Fé de Minas

Santa Helena de Minas

Santa Maria do Salto

Santa Vitória

Santo Antônio do Jacinto

Santo Antônio do Retiro

São Francisco

São João da Lagoa

São João da Ponte

São João das Missões

São João do Pacuí

São João do Paraíso

São Romão

Serra dos Aimorés

Serranópolis de Minas

Taiobeiras

Teófilo Otoni

Tupaciguara

Ubaí

Uberlândia

Umburatiba

Unaí

União de Minas

Uruana de Minas

Urucuia

Vargem Grande do Rio Pardo

Varzelândia

Vazante

Verdelândia

Virgem da Lapa

Fonte: O Tempo