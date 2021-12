Feira da Afonso Pena vai funcionar até 15h neste domingo, em Belo Horizonte

A tradicional Feira de Artesanato da Afonso Pena, na região Centro-Sul de Belo Horizonte, que ocorre aos domingos, vai funcionar com horário estendido, até as 15h, no próximo dia 26. A ideia é privilegiar a economia no período natalino.

“Diante da estabilidade nos indicadores epidemiológicos – medidos pelo índice de transmissão da doença, ocupação dos leitos de enfermaria e UTI destinados à Covid -, além do avanço da vacinação na capital, os integrantes do Comitê de Combate à Covid-19 optaram por aumentar o horário de funcionamento também no domingo seguinte ao Natal”, informou a prefeitura.

Durante toda a permanência na feira é importante usar álcool em gel e máscara de proteção contra a Covid. “A feira é dividida em 16 setores, incluindo três áreas de alimentação, com mais de 2 mil expositores e cerca de 10 mil trabalhadores diretos e indiretos. Ela recebe, em média, 60 mil visitantes a cada domingo”.

Fonte: O Tempo