Felipe Neto defende Ícaro Silva e diz que ator é ‘mal aproveitado pela Globo’

O youtuber e humorista Felipe Neto, 33, não ficou de fora da polêmica envolvendo o ator Ícaro Silva, 34, e o Big Brother Brasil (Globo). Em seu Twitter, o influenciador deu sua opinião e defendeu o artista, dizendo que ele é “extremamente mal aproveitado” pela emissora.

“Já fui hater de reality show também. Acho que é uma fase que muita gente passa. De vez em quando dá raiva certas coisas. Mas a real é que BBB pode ser legal para c., assim como A Fazenda, De Férias com Ex, Casamento às Cegas e até a pornochanchada de Verdades Secretas. Tem espaço para tudo”, começou.

Neto segue dizendo que não gostou do enredo de “Verdades Secretas 2” (Globo) e diz que foi o produto de menor qualidade lançado neste ano, no entanto, ele afirma que “uma das coisas espetaculares nessa temporada de ‘Verdades Secretas’ foi justamente a performance do Ícaro Silva”.

“É gênio. E falo isso porque já atuei junto, por meses, em um grupo de improviso. É gênio, mesmo… Extremamente mal aproveitado pela Globo”, escreveu. “E acho que é justamente isso que deixa o Ícaro tão mal…”, continuou.

“Ele sabe do que é capaz, é extremamente mal aproveitado pela Globo e tem que ver milhões de pessoas cogitando que ele irá para um reality. Explodiu. Errou, errou feio. Mas eu entendo de onde vem essa raiva. E ele tem que entender que errou”, refletiu o youtuber.

“Não podemos derramar sobre os outros o ódio proveniente de nossas próprias frustrações. Levei anos e muita terapia para entender isso”, concluiu ele. Nos comentários, internautas dividiram opiniões após a posição do youtuber.

“Exatamente, ele não pode deixar se levar pelo ego. Independente de ser “mal aproveitado pela emissora”, ele deveria entender que trabalha para maior emissora, e criticou exatamente a empresa que trabalha. Furo no próprio pé…”, disse um.

“Mas BBB é medíocre! Um monte de sub celebridades e desconhecidos arrumando treta por comida, bebendo dormindo e participando de provas de resistência. E isso é que o torna maravilhoso! Não vejo a hora de começar o BBB 22”, escreveu outro.

ENTENDA A POLÊMICA

Ícaro Silva provocou polêmica na segunda (20) ao publicar no Twitter que não existe possibilidade de ele participar do reality por considerar a atração um “entretenimento medíocre”. “Gente, respeita a minha história, a minha trajetória, meu ódio por entretenimento medíocre e minha repulsa por dividir banheiro. Parem de acreditar nessa história absurda de que eu cogitaria ir para o Big Boster Brasil.”

Famosos e anônimos criticaram o artista pelo seu posicionamento. Alguns internautas relembraram de uma publicação em que Ícaro comemorou quando a médica Thelma Assis venceu o BBB 20. “Quando foi para ganhar engajamento o BBB serviu né?”, comentou um internauta.

A ex-BBB Flayslane, 27, que participou da 20ª edição da atração, também rebateu o artista. Em um comentário feito em uma publicação do perfil do Instagram Rainha Matos, ela indagou: “O rapaz se acha tão superior ao programa a ponto de desmerecê-lo desse jeito?”

Tiago Leifert, 41, disse que a crítica de Ícaro Silva ao Big Brother Brasil é uma “agressão gratuita” a quem nunca fez mal ao ator. “Aliás, não só não te fizemos mal como provavelmente pagamos o seu salário nessa última aê!”, escreveu o ex-apresentador do BBB no Instagram.

Em texto direcionado ao ator, Leifert disse que Ícaro tem o total direito de achar o BBB mediano. “Assim como eu, por exemplo, posso dizer o que eu penso de você: É um excelente ator.”

O apresentador afirma, contudo, que a crítica de Ícaro sobre o programa não é construtiva, mas um ataque infundado. “Achar que o que você faz é superior não é baseado em fatos, é arrogância mesmo. Nenhuma métrica é capaz de dar embasamento ao que você escreveu: Nem audiência, faturamento, repercussão, relevância, etc.”

Leifert completa que a crítica do ator é baseada em um gosto pessoal. “Mas ele deixa de ser pessoal quando você o escreve na rede social. Mesmo apagando depois. Eu também pretendo apagar esse post aqui”, afirma.

“Respeita nossa história, nossas equipes e o entretenimento que a gente proporciona”, prossegue. Ele acrescenta que se o artista acredita mesmo no que escreveu, “deveria ser adulto e nunca mais aceitar trabalho de nenhuma empresa que promova o entretenimento que ele acha ruim”.

“Que tal? Qual seu plano para 2022? Alguma novela? Talvez seja hora de repensar, não se misturar com produtos inferiores a você. Vai firme e feliz Ano Novo”, ironiza Leifert.

