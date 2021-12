Homem é preso após estuprar os sobrinhos de 6 e 14 anos no interior de Minas

Um homem de 34 anos foi preso suspeito de estuprar os sobrinhos de 6 e 14 anos, na cidade de Cristais, no Centro-Oeste de Minas Gerais.

O crime foi descoberto após denúncia dos pais das vítimas que perceberam um comportamento estranho do menino de 6 anos. As vítimas relataram terem sido abusadas.

“Os estupros teriam sido cometidos na casa dos avós maternos das vítimas, bem como na própria residência do investigado. Dessa forma, foi representada ao Judiciário pela prisão temporária do suspeito. As investigações, coordenadas pela Delegacia Regional de Polícia Civil em Campo Belo, prosseguem com o objetivo de que o investigado responda criminalmente pelos atos em apuração”.

Fonte: O Tempo