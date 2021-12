Idosa é estuprada por técnico de internet durante visita na casa dela, em Minas

Uma idosa de 63 anos foi estuprada por um funcionário de uma rede de internet que foi até a casa dela para prestar serviços, em Matias Barbosa, na Zona da Mata de Minas Gerais.

A vítima foi à Polícia Militar nesta segunda-feira (20) e contou sobre o crime. Ela disse que no último dia 15 procurou a empresa de internet e pediu uma visita técnica por ela estar com problemas com a conexão.

No dia seguinte um técnico apareceu na casa dela. A vítima contou que o suspeito perguntou onde estava o aparelho da internet e ela falou que era no quarto, quando os dois entraram no cômodo, o homem começou a se masturbar.

Ele pediu para tocar o corpo da idosa que negou. Como o homem ficou insistindo, ela começou a gritar por ajuda. Nesse momento, o suspeito tapou a boca dela e a trancou no banheiro. Ele a obrigou a fazer sexo oral nele e depois ainda manteve conjunção carnal com ela no sofá da casa. A idosa ficou em pânico e não conseguiu chamar a polícia.

Após fazer a denúncia no batalhão, ela foi encaminhada a um hospital de Juiz de Fora, na mesma região, onde foi constatado que houve estupro.

Foram realizadas buscas, mas o suspeito não foi preso. O caso foi repassado para a Polícia Civil para investigações.

Fonte: O Tempo