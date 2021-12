Incerteza sobre escala mínima no metrô permanece

Por determinação do Tribunal Regional do Trabalho (TRT), a greve dos metroviários marcada para se iniciar na quinta-feira (23) deverá manter uma escala mínima nos horários de pico, mas ainda não é certo de que a categoria vai respeitar a determinação. E por conta desse cenário, quem depende do metrô como meio de transporte vive a incerteza sobre o que fazer.

Na estação Eldorado, em Contagem, Região Metropolitana de Belo Horizonte, muita gente foi pega de surpresa com a notícia da greve. A recepcionista Rayane dos Santos Chagas, 18, ficou sabendo assim que desembarcou e viu um cartaz com o anúncio da paralisação. Ela ainda não sabe como vai fazer para chegar no trabalho na quinta-feira.

“Comecei no emprego há pouco tempo, então nem sei como chegar lá sem ser de metrô”, conta a jovem que, mesmo sem saber se o transporte funcionará no horário de pico, disse que vai para a estação mesmo assim. “Eu vou arriscar. Vou acompanhar para ver se tem alguma novidade, mas sem o metrô é possível que eu nem vá trabalhar”, alega.

O jardineiro Otaviano de Souza Neves, 60, não quer pagar para ver. Amanhã, para ir ao trabalho, ele diz que vai acordar às 3h30 e ir para o trabalho de ônibus. “O jeito vai ser acordar mais cedo e pegar o coletivo, porque vai estar tudo superlotado. Vou pegar um ônibus, descer pro Centro de BH e, de lá, arrumar outra condução pro trabalho”, conta.

Em reunião

Nesta quinta-feira (22), os metroviários se reuniram para discutir como a greve será realizada. Até o início da noite, o Sindimetro ainda não havia se posicionado sobre o assunto.

Na última assembleia da categoria, eles aprovaram a paralisação total das atividades. Entretanto, uma liminar deferida ontem pelo Tribunal Regional do Trabalho (TRT) determinou que os trabalhadores mantenham a escala normal durante os horários de pico (das 5h30 às 10h e das 16h30 às 20h). A determinação garante, também, o funcionamento dentro dos horários estabelecidos nos dias 24 e 31/12.

A multa para o descumprimento da decisão é de R$ 30 mil, valor considerado baixo pela Companhia Brasileira de Trens Urbanos (CBTU). A empresa informou que já acionou o poder judiciário para rever o valor da penalidade.

A decisão prevê, ainda, a notificação da BHTrans, Secretaria de Estado de Transportes e Obras Públicas de Minas Gerais (Setop) e Autarquia Municipal de Trânsito e Transportes de Contagem (Transcon), para que seja viabilizada a adequação e oferta das linhas de ônibus durante os horários em que não haverá a circulação de trens.

Reivindicação

Os metroviários criticam a falta de participação no processo de privatização e transparência no processo de privatização do metrô. Segundo o Sindicato dos Empregados em Transportes Metroviários (Sindimetro), até o momento, não houve nenhum diálogo do governo com a categoria sobre o processo de venda da estatal e que todas as tentativas de negociação partiram do sindicato.

Comércio na bronca

A greve dos metroviários em uma época tão movimentada como a véspera de Natal tem preocupado os comerciantes de Belo Horizonte, que dependem do movimento para lucrar. Nesta quarta-feira (22), a Câmara de Dirigentes Lojistas de Belo Horizonte (CDL/BH) enviou ofício ao Ministério Público do Trabalho e ao Sindimetro solicitando a manutenção do funcionamento mínimo do metrô da capital.

“Entendemos e defendemos o direito legítimo à greve, contudo, sabemos que a mobilidade urbana é um fator essencial para a cidade, pois ela influi no fluxo de circulação de pessoas e na economia local. Estamos em um processo de retomada econômica e a diminuição das opções do transporte coletivo vai afetar diretamente as vendas de véspera do Natal, pois, sabemos que os dois dias anteriores à data são de grande movimentação”, afirma o presidente da CDL/BH, Marcelo de Souza e Silva.

Fonte: O Tempo