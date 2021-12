Liverpool, Chelsea e Tottenham estão nas semifinais da Copa da Liga Inglesa

Liverpool, Chelsea e Tottenham se juntaram ao Arsenal, nesta quarta-feira, nas semifinais da Copa da Liga Inglesa. O sorteio para a próxima fase da competição será realizado, nesta quinta-feira, e as partidas que vão indicar os finalistas serão disputadas nos dias 3 e 10 de janeiro. A decisão está prevista para 27 de fevereiro no Estádio de Wembley, em Londres.

O duelo de maior emoção foi em Leicester, onde o time da casa abriu no primeiro tempo 3 a 1 sobre o Liverpool, que entrou em campo com uma equipe mista. Vardy fez 2 a 0 em 13 minutos, mas Oxlade-Chamberlain diminuiu para os visitantes, aos 19. Maddison, aos 33, ampliou ainda na primeira etapa para os anfitriões, que poderiam ter feito uma vantagem ainda maior.

A etapa final foi toda do Liverpool, que diminuiu com Diogo Jota, aos 23, e obteve a igualdade com Minamino, aos 50 minutos. A decisão foi para os pênaltis e o destaque foi Kelleher, terceiro goleiro do Liverpool, autor de duas defesas, que garantiram a classificação por 5 a 4. Detalhe: Minamino, herói no tempo normal, chutou sua cobrança para fora.

O Chelsea foi outro que sofreu muito para eliminar o Brentford, fora de casa, por 2 a 0. Os gols só saíram no final da partida. Jansson, aos 35, e Jorginho, de pênalti, aos 40, marcaram no tempo final.

O Tottenham também teve de lutar bastante frente ao West Ham, ao vencer por 2 a 1. Bergwijn fez 1 a 0, aos 29 minutos do primeiro tempo, mas Bowen empatou para o West Ham, aos 32. Lucas Moura fez o gol decisivo, aos 34 minutos da primeira etapa.

