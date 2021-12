Moradores de rua celebram Natal no Viaduto Santa Tereza

Uma Ceia de Natal possível para àqueles que quase nunca encontram instantes de acolhimento. Foi com espírito de solidariedade que a Pastoral de Rua da Arquidiocese de Belo Horizonte realizou na manhã desta quarta-feira, 22, uma confraternização para moradores de rua. O evento ocorreu debaixo do Viaduto Santa Tereza, no centro de Belo Horizonte.

Cerca de 200 pessoas passaram pelo local e puderam participar de brincadeiras lúdicas, oficinas de desenho, lanchar, cantar e dançar de frente ao microfone. O tradicional “palco” do RAP deu lugar a um presépio montado com materias reciclaveis. Música natalitas e uma pequena peça teatral foi encenada no local para entreter os frequentadores. Ao final, foi servido um almoço.

Uma das representates da Pastoral, a assistente social Claudenice Rodrigues Lopes, 48, explicou que foram chamados moradores de rua do entorno da Praça da Estação e de outras localidades. “A maioria das pessoas que estão aqui, nós já temos vínculos com eles”. Segundo disse, são feitas ações mensais debaixo do Viaduto Santa Tereza com a população de rua e que em dezembro, foi organizado a confraternização de Natal.

Quem também deu as caras no evento foi a “Mamãe Noel”, ou melhor, Elizabeth Flores, 63.Conversando com todo mundo e muito brincalhona, a morado de rua conta. “Iria usar barba e luva, mas tá muito calor hoje”, gargalha. Ela revela que ganhou os trajes há um ano. Nascida em São Paulo, diz que se mudou para BH há um ano e que está feliz de estar na celebração. “Estou adorando estat aqui. Todos somos amigos, é todos por um na rua”.

Emocionada por sentir falta do pai a cada véspera de Natal, Cristiana Alves do Carmos, 36, encontrava alegria ao ver a filha de quatros anos brincando de colorir na oficina de desenhos natalinos.”Não tenho dinheiro para comprar nada para ela, nem brinquedo ela tem. O sonho dela era ter um boneca. Nem dinheiro para a ceia eu tenho e isso me dói”, fala com os olhos lacrimejando.

Cristiana conta que foi moradora de rua durante três anos e que ganhou uma casa da Urbel há três meses. Ainda assim, fez questão de estar na confraternização. “Estou feliz de ver as pessoas que conheço aqui”.

Como homem negro e homossexual, para Paulo dos Santos, 45, conviver com moradores de rua durante anos foi sinônimo de acolhimento. Apoio esse que nunca teve da família.

“Eu praticamente morei na rua e passei por muitos maus bocados. Sofri, passei fome, necessidade, não tinha o que comer, não tinha lugar pra dormir pra descansar, para repousar e a vida minha era um sofrimento. Depois que eu cheguei à Pastoral de Rua, eu consegui um trabalho pra mim, um emprego, mudei de vida e dei a volta por cima”, revela.

SATISFAÇÃO EM COLABORAR



Uma lata cheia de argila, cabos de vassoura, bola de jornal no formato de uma cabeça, papel kraft e tecidos de TNT para fazer um manto. Foi assim que o voluntário André Gustavo, 48, deu forma à Maria e José em tamanho “real”. Para manjedoura do menino Jesus , utilizou caixas de papelão, palha e papel. “Quero passar uma mensagem para as pessoas, de Natal, de Solidariedade, de ter uma representação para eles (moradores de rua)”, afirma.

Para o arte-educador Carlos Felipe Alma de Tambor, 36 anos, comparecer ao evento é ter uma sensação de sociedade justa e do direito dos cidadão serem respeitados. “Estar aqui é um momento de expressar para a sociedade que pessoas não são baratinhas e que elas precisam de cuidados”, pontua.Ele fez uma apresentação de samba.

“Eu acredito que é dar oportunidade para pessoas invisibilizadas de terem uma ceia de Natal”, descreve a estudante Amanda Alves Ribeiro, 19, que faz parte do projeto Rua Cidadão, iniciativa essa que foi abraçada pela Pastoral de Rua. A voluntária afirma que este ritual é muito importante para todos. “Convivi ao longo do ano com essas pessoas e adquiri um carinho muito grande por elas. Para 2022, eu desejo que elas conquistem direito que merecem tenham um ano de muita prosperidade”.

Fonte: O Tempo