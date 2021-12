Papai Noel pede ajuda para dar presentes de Natal

O Papai Noel Mário de Assis está pedindo ajuda para realizar o “Natal da Alegria”. A ação social que ele promove há 27 anos ainda não atingiu 10% do que esperava arrecadar de doações para este ano.

O “Bom Velhinho” em questão espera distribuir cerca de 500 pacotes de balas e guloseimas para crianças e familiares que frequentarem o Restaurante Popular Herbert de Souza no almoço de Natal no próximo sábado, dia 25.

Diante disso, está pedindo para que as pessoas façam doação de balas, pirulitos, pipocas e outras guloseimas. A rede de ensino Grau Técnico está participando da iniciativa como ponto de coleta. São cinco unidades espalhadas na região metropolitana de Belo Horizonte. (Confira ao final da reportagem a listagem com os endereços no Centro, Barreiro, Venda Nova e na cidade de Contagem). As doações podem ser feitas até quinta-feira, dia 23.

Caso não consiga atingir a meta, Mário de Assis disse que pretende tirar do próprio bolso os recursos para não deixar nenhuma criança sem uma lembrancinha. “Espero que o espírito de Natal entre nas pessoas, para que elas possam doar e colaborar”, enfatiza.

Por causa da pandemia de Covid-19, Mário de Assis sinalizou que não estão fazendo campanha para arrecadar brinquedos, uma vez que não vai conseguir higienizar os presentes a tempo. “Ainda assim, quem quiser doar, vamos receber e depois enviar para crianças da região do Vale do Jequitinhonha, em Minas Gerais”, explica.

No dia 25, o Papai Noel Mário de Assis vai sair de trenó da entrada do Parque Municipal e vai até o restaurante popular Herbert de Souza no centro da cidade, onde vai fazer a distribuição dos doces. Ele contou que pretende levar muita alegria para as pessoas e tirar muitas fotos. Por causa da pandemia, toda ação vai ser realizada na área externa do estabelecimento.

USUÁRIOS DO RESTAURANTE POPULAR AGUARDAM PELO PAPAI NOEL

Desempregado, Reginaldo Martins, 48 anos, foi ao restaurante popular no centro da cidade para almoçar com o filho de sete anos. Ele disse que pretende voltar ao local no dia 25 para o Almoço de Natal, quando a Prefeitura de Belo Horizonte distribui refeições gratuitas à população. “Por falta de opção e de recursos, eu pretendo voltar aqui com o meu filho”, conta ao confessar que não sabia da ação independente do Papai Noel Mário de Assis.

Cercado por cinco filhos, o cadeirante Edson de Souza, 37, aproveitou que estava com eles no centro da cidade para almoçar no restaurante popular. Ele é morador bairro Paulo VI, na região Nordeste de Belo Horizonte, e pretende voltar com a família no dia 25 para dar uma opção de lazer para as crianças. “O dinheiro está difícil, mas a gente faz o que pode para eles. Deus vai abençoando”, descreve o pai que trabalha com serviços gerais.

Sobre o Natal para as crianças, Edson foi enfático em dizer que não há expectativas de brinquedo para os pequenos. “Mas estou aí, correndo atrás”. Por isso, ao saber que o Papai Noel precisa de ajuda para realizar a ação social, ele fez um apelo. “Quem puder doar, ajude mesmo, porque a solidariedade faz bem para todos. A doação das pessoas é importante, não só para nós, mas também para todos aqueles que faltam tudo. Tem muita gente precisando e que nada tem”.

CONHEÇA OS LOCAIS PARA DOAÇÃO:

UNIDADES DO GRAU TÉCNICO:

BARREIRO: Av. Afonso Vaz de Melo, nº 387

CENTRO: Rua dos Goitacazes, 15.

ALIPIO DE MELO: Av Abílio Machado, 2991 – Glória –

VENDA NOVA: Rua Padre Pedro Pinto, n 1.393 – Venda Nova – BH.

CONTAGEM: Av. João Cesar de Oliveira, 1244.

Fonte: O Tempo