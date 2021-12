Por autonomia na SAF, Cruzeiro confirma que Mattos não seguirá no clube

O Cruzeiro confirmou que Alexandre Mattos não seguirá no projeto da SAF do clube. Em sua conta oficial no Twitter, a Raposa destacou que o profissional, que já vinha trabalhando nas contratações do clube para a próxima temporada, não irá continuar.

“O Cruzeiro passará por um importante processo de transição que visa a reorganização do clube associativo para a SAF. Nesse sentido, para dar autonomia ao trabalho estratégico que se inicia, Alexandre Mattos, profissional que negociava com o clube, não estará conosco nessa jornada”, postou o clube.

A chegada de Paulo André, ex-jogador e atual dirigente do Valladolid, é um dos principais fatores para a não continuidade do ex-diretor de futebol. Paulo André é braço direito de Ronaldo e será o homem forte do futebol da Raposa.

Fonte: O Tempo