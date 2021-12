Presidente do Galo confia em 2022 melhor para o clube financeiramente

O orçamento do Atlético para 2022 teve a participação da empresa de consultoria financeira Ernst & Young, que tem parceria com o Galo desde 2020. A consultoria ajudou o clube a traçar as metas para a próxima temporada de forma mais consciente dentro do mercado de futebol e negócios. Com isso, o Galo pôde elaborar metas reais para a próxima temporada com a previsão de ter mais sucesso em 2022.

Diretor financeiro do Atlético, Paulo Braz, esteve durante a reunião que resultou n a aprovação por unanimidade por parte do conselho deliberativo do clube, do orçamento para o ano de 2022. O dirigente comentou a parceria com a multinacional, que ajudou o clube na execução da previsão financeira para a temporada.

“Estou muito satisfeito. É um trabalho muito sério, realizado por todos. Tanto pelos 4Rs, diretoria, presidente e toda essa equipe boa que temos no Atlético. Apoiado pela Young. A gente quis inovar dessa vez para que ela pudesse dar uma visão de como é feito o orçamento de outros clubes, comparar com o nosso trabalho. Foi muito bacana. O nosso conselho entendeu, viu o tamanho da empreitada, da responsabilidade que a gente está depositando. Lembrando que eles são a maior empresa de consultoria e estão colocando a assinatura naquilo que estamos fazendo. É muito gratificante para todos nós”, disse Braz.

No Galo desde janeiro de 2021, quando foi eleito para o triênio 2021-2023, o presidente do clube, Sérgio Coelho, viu com bons olhos toda a projeção para a próxima temporada. Na visão do mandatário alvinegro, o Galo vai conseguir terminar 2022 ainda melhor do que o fim de 2021.

“Ela para validar o orçamento desse, não só validou, mas também ajudou a fazer. Ela só faz aquilo que ela acha que realmente é possível. Não adianta querer colocar orçamentos que são impossíveis de serem alcançados. Tudo aquilo que foi apresentado com muita transparência e clareza, tudo dentro das condições normais de uma forma onde não existe exagero nenhum. Vai dar certo. Vamos cumprir esse orçamento ano que vem, vamos terminar o ano que bem melhor do que esse ano, se Deus quiser. Como estamos terminando esse ano muito melhor do que no ano passado”, disse Coelho.

Fonte: O Tempo