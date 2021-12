Quanto o Galo faturou em premiações em 2021? Veja detalhes

Na temporada de 2021, o Atlético conquistou três dos quatro títulos que disputou e, com isso, conseguiu render uma bolada em premiações. A disputa da Copa do Brasil, Brasileirão e Libertadores renderam milhões aos cofres do clube e apenas o Campeonato Mineiro que não teve premiação em dinheiro computada.

Somando todo o valor que o clube embolsou de gratificações nos campeonatos que participou, o Galo ganhou R$145 milhões. Embora tenha vencido o Campeonato Mineiro, na final disputada contra o América, o Atlético não recebeu premiação em dinheiro do Estadual.

O Galo deixou a Libertadores na semifinal, pelo critério de desempate, depois de um 0 a 0 no Allianz Parque e 1 a 1 no Mineirão contra o Palmeiras, que se sagrou campeão depois. Sem perder um jogo sequer durante todo o torneio continental, o Galo faturou, por participar da fase de grupos à véspera da decisão, cerca de R$ 40,9 milhões.

A milionária Copa do Brasil, vencida pelo Galo de forma invicta em cima do Athletico-PR na grande final, foi a competição que mais rendeu ao clube. Por ter conquistado o bicampeonato, o Atlético faturou R$71,15 milhões.

O tão esperado título do Campeonato Brasileiro, faturado pelo Atlético com antecedência e 13 pontos de vantagem em cima do Flamengo, vice-campeão, também fez o Galo embolsar uma quantia grande de dinheiro, R$33 milhões.

Fonte: O Tempo