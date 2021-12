Rafael Menin prega cautela em orçamento do Galo para 2022

O Atlético aprovou na terça-feira (21) o orçamento para a temporada de 2022, que foi planejado com muita cautela para evitar surpresas negativas ao longo do ano. A previsão de arrecadação com premiações, transmissões e imagem foi de R$163,6 milhões. Em 2021, só com as excelentes campanhas do Brasileiro, Copa do Brasil e Libertadores, o Galo arrecadou R$145 milhões, sem contar os direitos de transmissão e imagem.

A boa campanha do Galo em 2021 deixou o torcedor bastante empolgado para ver como serão as próximas temporadas da equipe. O orçamento para o ano que vem duplicou em relação à previsão da temporada de 2021, mas, principalmente, por conta da expectativa em cima da venda dos 49,9% restantes do Shopping Diamond Mall, que pode gerar R$350 milhões para o clube.

O empresário Rafael Menin, filho de Rubens Menin e membro do órgão colegiado do clube, que faz parte do grupo de investidores do clube chamado de 4R’s falou sobre a importância de dar um passo de cada vez quando o assunto é o orçamento do clube para evitar surpresas negativas.

“A gente viu o crescimento das receitas de sócio torcedor, bilheteria, a marca do Atlético está muito valorizada. A receita comercial vai triplicar em relação ao número de 2019 e isso é um número muito importante. Em relação às premiações, a gente não orçou que o Atlético manterá ou será campeão por todos os torneios. É claro que existe a ambição, mas a gente não pode colocar isso no orçamento”, disse Menin.

“Ter uma surpresa de arrecadação inferior ao planejado é muito ruim. Se, porventura, a gente conseguir ir além do que foi orçado em competições, será um dinheiro com surpresa positiva. A gente tem que conduzir tudo dessa forma, com responsabilidade. Claro que com muita ambição. A gente não pode fechar um ano com uma receita abaixo do que foi planejado pela diretoria executiva”, finalizou o empresário.

Fonte: O Tempo