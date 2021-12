Rafael Navarro é anunciado oficialmente pelo Palmeiras

Atual campeão da Taça Libertadores, o Palmeiras continua se reforçando para a próxima temporada. Após acertar com o goleiro Marcelo Lomba (ex-Internacional) e o meio-campista colombiano Eduard Atuesta (que estava no Los Angeles FC), o Verdão anunciou nesta quarta-feira (22) a contratação do atacante Rafael Navarro, que se destacou defendendo o Botafogo em 2021.

O atacante de 21 anos assinou com a equipe paulista até o fim de 2026. Navarro terminou a Série B como o atleta com mais participações em gols na competição (24 no total, sendo 15 bolas na rede e nove assistências).

“Estou muito grato a Deus, à minha família e ao Palmeiras por abrir as portas para mim. A minha temporada de 2021 foi maravilhosa, foi um ano mágico e agradeço também ao Botafogo por ter acreditado no meu trabalho. Quando recebi a proposta, foi uma felicidade enorme, afinal é o Maior Campeão do Brasil. Estou muito feliz e espero corresponder à altura”, disse o atacante após o anúncio do seu acerto com o Palmeiras.