Sada Cruzeiro acirra briga pela hegemonia mundial após o tetracampeonato

Depois da pausa forçada em 2020, provocada pela pandemia da Covid-19, o Mundial de Clubes masculino de vôlei voltou a ser disputado neste ano, novamente no ginásio Divino Braga, em Betim. Responsável por receber o torneio, o Sada Cruzeiro teve atuação irrepreensível, perdeu apenas um set em quatro jogos e, de quebra, colocou pressão na briga pela hegemonia mundial do esporte.

Com o título conquistado no último 11 de dezembro, a Raposa chegou ao tetra e encostou no Trentino, da Itália, cinco vezes campeão da competição, na disputa particular pelo topo do mundo. Mais do que colocar fogo nesse campeonato à parte, o time estrelado ainda conseguiu se vingar do Lube Civitanova, também italiano, na decisão. Em 2019, os italianos levaram a melhor, mas, em 2021, foram massacrados por um incontestável 3 sets a 0.

O Mundial de Clubes começou a ser disputado em 1989 e seguiu até 1992. Período de absoluta hegemonia italiana. A competição ficou suspensa por 17 anos, sendo retomada em 2009, com os europeus se mantendo no lugar mais alto do pódio.

A escrita começou a ser quebrada justamente quando o Brasil voltou a sediar o campeonato. A última vez havia sido em 1991, quando o Banespa perdeu o título em São Paulo para o Messagero Ravenna, da Itália.

O retorno do Mundial ao país depois de 22 anos também coincide com o período no qual o Sada Cruzeiro começa a assumir o protagonismo do esporte em terras tupiniquins e no continente. O grande momento do clube, fundado em 2006, é coroado com a conquista inédita do Mundial de Clubes, diante da China Azul, no ginásio Divino Braga, em 2013.

No ano anterior, o time ficou no quase ao ser batido pelo Trentino e voltar da disputa em Doha, no Catar, com o vice na bagagem.

O título estrelado em 2013 é uma espécie de mudança de paradigma na história do Mundial. Desde então, a Raposa se consolidou no cenário internacional do vôlei, conquistando o tri em 2015 e 2016 e o tetra neste ano.

Mais do que a conquista pessoal, o Sada Cruzeiro segue como única equipe brasileira a levantar a taça do Mundial. O assistente Beto Martelete está no projeto do Sada Cruzeiro desde a fundação, em 2006, e comemora o status de potência mundial no esporte.

“Nem nos nossos melhores sonhos a gente imaginava que iria conquistar tanto. A gente viu o Sada desde o início na sua formação, e hoje a gente vê essa potência mundial, nacional. E fico cada dia mais feliz e orgulhoso por estar vestindo essa camisa, porque fiz parte de todo o início até hoje”, enaltece Martelete.

