Sada Cruzeiro reencontra torcida na despedida do ano

Com oito vitórias em dez jogos na Superliga masculina de vôlei, o time do Sada Cruzeiro tem nesta quinta-feira (23) um compromisso importante no ginásio do Riacho, em Contagem. A equipe do técnico Filipe Ferraz reencontra a torcida às 16h30 no duelo contra o Vedacit Vôlei Guarulhos, após a conquista do tetracampeonato do Mundial de Clubes, no último dia 11.

Será a última partida da equipe no ano e a última do primeiro turno da principal competição nacional. O time precisa da vitória para não correr o risco de ser ultrapassado pelo adversário e não deixar o rival Fiat Gerdau Minas se distanciar ainda mais na liderança. “Será nossa última partida em casa neste ano em Contagem. E todos os nossos jogos pela Superliga em janeiro serão fora de casa, então é uma ótima oportunidade para a gente encontrar o torcedor que sempre nos prestigia. E vamos também comemorar um pouco com eles, depois dessa conquista importantíssima que foi o tetracampeonato Mundial”, afirmou o técnico Filipe Ferraz.

O Sada Cruzeiro vem de vitória fora de casa sobre o Apan Eleva Blumenau, por 3 sets a 0, em Blumenau-SC. Ingressos para o jogo de hoje no Riacho estão à venda pela internet, em gofree.co/sadaxguarulhos. Os bilhetes custam R$ 20 (inteira) e R$ 10 (meia-entrada).

Fonte: O Tempo