Secretário diz que é ‘um choque’ que metroviários se oponham à privatização

Às vésperas da greve dos metroviários, que terá início na madrugada desta quinta-feira (23) e que não deverá respeitar a escala mínima exigida pela Justiça, o secretário de Desestatização do Ministério da Economia, Diogo Mac Cord, disse nesta quarta-feira (22) que é “um choque” que os trabalhadores entrem em greve contra a privatização do metrô de BH.

“É realmente o choque, um espanto, que o grupo da sociedade que deveria estar aprovando esses investimentos seja o primeiro a se posicionar de forma contrária ao processo”, afirmou em entrevista à O TEMPO.

Ainda segundo ele, a privatização garante para o metrô um investimento de R$ 3,8 milhões de reais que serão voltados tanto para a modernização da linha 1, já existente, como para a construção da linha 2, uma demanda antiga da população belo-horizontina.

“Em privatizações anteriores, o que vemos é um aumento gigantesco no número de funcionários. Mas é evidente que aqueles funcionários que ganham muito e fazem pouco, que são uma minoria, é que estão torcendo para nada acontecer. Esses caras podem estar preocupados, pois eles vão ter que trabalhar mais. Mas a maioria dos funcionários só tem a ganhar”, afirmou Mac Cord.

Um dos motivos da greve, segundo o Sindicato dos Empregados em Transportes Metroviários e Conexos de Minas Gerais (Sindimetro-MG), é justamente que a categoria não foi incluída nas discussões sobre a privatização.

Ainda conforme o secretário de Desestatização, o processo de ouvir a sociedade, incluindo os trabalhadores, é “permanente e aberto”. Entretanto, ele citou uma audiência pública, marcada para esta quinta, e uma consulta pública que foi aberta, ambas ações promovidas pelo Governo de Minas para tratar sobre a concessão da administração do metrô.

“Os trabalhadores já estão sendo ouvidos, inclusive, com mediação do Ministério Público do Trabalho (MPT). Ao final de janeiro, haverá uma audiência pública específica sobre a desestatização, quando os trabalhadores terão mais uma oportunidade de contribuírem com o processo”, completou o secretário.

Procurado pela reportagem, o Sindimetro afirmou que, até o momento, não foi convidado ou consultado sobre o processo de privatização. “Inclusive, o próprio Governo Federal (Ministérios da Economia e Desenvolvimento Regional) soltou, no dia 13/12 , uma resolução que proíbe a transferência dos empregados para outra unidade da CBTU, garantido dessa forma mão de obra até privatização”, argumenta a entidade que representa os metroviários.

Ainda segundo o sindicato, um estudo do BNDES indica o funcionamento do metrô com 900 empregados após a privatização, o que acarretaria na demissão implícita de 700 trabalhadores, já que hoje a CBTU-BH opera com 1.600 empregados.

“Sobre a declaração de que ‘só os que ganham muito e fazem pouco’ são contra o processo, isso apenas demonstra o total desconhecimento sobre a CBTU, pois a adesão à greve vem dos empregados que recebem os salários mais baixos na empresa, e não dos altos cargos comissionados de indicação política”, completa o Sindimetro.

Por fim, a entidade se diz contrária à privatização pois ela “precariza os direitos e condições de trabalho do empregado”. “No caso do transporte metroferroviário, um serviço essencial e que em 95% dos casos é subsidiado pelo Estado, quando privatizado sofre um aumento exorbitante das tarifas, ou ocorre o sucateamento do sistema”, finaliza o sindicato.

Trabalhador discorda de secretário

A reportagem de O TEMPO também ouviu nesta quarta um funcionário da CBTU, um maquinista que preferiu não ser identificado. Segundo ele, a principal preocupação dos trabalhadores com o processo de privatização é a perda do emprego e de direitos conquistados.

“A Secretaria de Desestatização não nos informa como será o nosso contrato de trabalho. Se serão mantidos os direitos e os horários de trabalho. Ou seja, não sabemos absolutamente nada. É muito difícil conviver com essa incerteza imensa. Tenho família e filhos e através do meu trabalho na CBTU que me sustento. Tenho quinze anos de trabalho na empresa. Nenhuma falta, nenhum atraso injustificado e nenhuma ocorrência disciplinar ou mesmo operacional grave”, pontua.

Sobre a afirmação de que só quem “ganha muito e faz pouco” seria contra a privatização, o maquinista afirma que eles merecem mais respeito. “Embora no senso-comum as pessoas achem que o trabalhador de empresa pública tenha ótimos salários, esse não é o caso da maioria absoluta dos empregados da CBTU. Qual a garantia que o secretário me dá que apenas que ganham muito e trabalham pouco irão sofrer com esse processo? A gente sabe como as coisas funcionam. Nem sempre a competência é critério para manutenção ou escolha de empregados”, indaga o trabalhador.

Por fim, ele argumenta que, com as empresas públicas que foram concedidas ou privatizadas no passado, há queda na segurança e aumento nos preços dos serviços à população.

“Nunca houve acidente com usuário em BH, apesar da falta de investimento. Mas vá em Brumadinho e em Mariana e perguntem para os parentes das vítimas qual Vale eles querem? A pública ou privada? Veja os problemas e acidentes na SuperVia no Rio. São falhas e acidentes corriqueiros, e era um sistema que pertencia à CBTU”, finaliza.

