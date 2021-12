Superliga: Fiat Gerdau Minas fecha primeiro turno na liderança isolada e invicto

O Fiat Gerdau Minas encerrou a participação no primeiro turno da Superliga Masculina de vôlei, nesta quarta-feira (22), e não poderia ser de melhor forma. Diante do Apan Eleva Blumenau, a equipe da Rua da Bahia venceu por 3 sets a 0 (25/14, 28/26 e 25/22) e fechou a metade da fase classificatória na liderança isolada da competição, com 33 pontos, e de forma invicta (11 triunfos)

Os mineiros só voltarão à quadra no próximo ano, quando receberão o Vedacit Guarulhos, em 9 de janeiro, às 21h, novamente na Arena Minas, pela 1ª rodada do returno.

Na 11ª vitória da Superliga, o ponteiro Leozinho foi eleito o melhor do confronto e ficou com o Troféu Viva Vôlei. ” A gente fecha o ano com chave de ouro e fico muito feliz com nosso desempenho. A equipe vem crescendo, o time está unido e isso está refletindo nesses resultados. Agora, vamos descansar para voltar mais fortes no próximo ano”, festejou Leozinho.

Nesta quarta-feira, o técnico Nery Tambeiro não pôde contar com o levantador William, poupado por causa de incômodo na panturrilha. O Minas começou o duelo com: Everaldo, Matheus Pinta, Leozinho, Henrique Honorato, Juninho, Vissotto e o líbero Maique. Michael Sánchez e Lucas Machado entraram no decorrer do jogo.

Confira os resultados do Minas no primeiro turno da Superliga

Fiat/Gerdau/Minas 3 x 1 Farma Conde São José – Arena MTC

Vôlei Renata 1 x 3 Fiat/Gerdau/Minas – Ginásio Taquaral

Vedacit Guarulhos 1 x 3 Fiat/Gerdau/Minas – Ginásio Arnaldo José Celeste (Ponte Grande)

Fiat/Gerdau/Minas 3 x 0 Montes Claros América Vôlei – Arena MTC

Vôlei Funvic Natal 0 x 3 Fiat/Gerdau/Minas – Ginásio Nélio Dias

Fiat/Gerdau/Minas 3 x 1 Brasília Vôlei – Arena MTC

Sesi-SP 1 x 3 Fiat/Gerdau/Minas – Sesi Vila Leopoldina

Fiat/Gerdau/Minas 3 x 1 Sada Cruzeiro – Arena MTC

Goiás Vôlei 1 x 3 Fiat/Gerdau/Minas – Goiânia Arena

Azulim/Gabarito/Uberlândia 1 x 3 Fiat/Gerdau/Minas – Ginásio Poliesportivo Raul Belém

Fiat/Gerdau/Minas 3 X 0 Apan/Eleva/Blumenau – Arena MTC

Fonte: O Tempo