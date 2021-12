‘Trajado de Galo’: conheça GJR, autor de música para o campeão brasileiro

A boa fase vivida dentro de campo pelo Atlético com os títulos do Campeonato Mineiro, Brasileirão e Copa do Brasil tem inspirado torcedores a cumprir promessas e realizar sonhos. Um atleticano que mora no Espírito Santos fez uma música inspirado em sua paixão pelo clube e no excelente desempenho vivido pelo Galo na temporada (ouça a música abaixo).

Trajado de Galo, música composta pelo torcedor Giovanni Júnior, conhecido como GJR,, e produzida por Roma9, foi lançada no dia 14 de dezembro, dois dias antes do Atlético ser campeão da Copa do Brasil, mas a vontade de escrever a canção já acompanhava o torcedor há um tempo. Apaixonado por rap desde a infância e fã de Racionais MC, Giovanni lançou sua primeira música em 2017. Com um “empurrãozinho” do Galo, conseguiu colocar o amor alvinegro no papel e musicalizar tudo.

“Eu gosto de colocar o sentimento no papel e alegrar pessoas ao meu redor. Pessoas do meu convívio diziam que eu tinha o dom da escrita e daí que surgiu todo esse sonho. A ideia da música é de muito antes, mas o momento que o Galo vive também falou muito alto. Eu fiz de coração mesmo, pelo meu sentimento. Saiu do fundo da alma e consegui colocar no papel” contou ao Super.FC.

Natural de Pedro Leopoldo, no interior de Minas Gerais, o torcedor se mudou para São Mateus, no Espírito Santos quando tinha apenas 8 anos de idade e, de lá, precisou torcer pelo Galo à distância, mesmo com as dificuldades que o clube passou no decorrer dos anos.

“Eu sou fanático pelo Galo. Desde que me conheço por gente. Herança da família, meus pais são Atleticanos. Acompanhando o Galo desde momentos complicados para agora chegar ao ápice. Muito feliz pelo momento do Galo e é como eu disse na música: ‘O Atlético é tipo nossa vida, por isso somos muito fortes’. Nas adversidades e todas dificuldades que já passamos e por sempre acreditarmos, que estamos hoje sendo protagonistas do Brasil”, disse GJR.

Ouça a música:

Fonte: O Tempo