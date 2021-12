Trânsito é liberado no Anel Rodoviário, em BH, 15 horas após acidente

O trânsito no Anel Rodoviário de Belo Horizonte, na altura do bairro Betânia, na região Oeste, foi liberado após mais de 15 horas de congestionamento depois de um acidente envolvendo um caminhão-tanque . Por volta das 3h desta quarta-feira (22), a pista foi totalmente liberada após o transbordo da carga e o destombamento e a retirada do automóvel serem finalizados. As informações são da Polícia Militar Rodoviária e do Corpo de Bombeiros.

No momento, o trânsito no local diz respeito apenas ao grande fluxo de carros, segundo a PMRv. O Corpo de Bombeiros informou a empresa responsável pela retirada da carga começou os trabalhos por volta das 20h dessa terça-feira (21) e que seriam necessárias cerca de cinco horas para a finalização completa do trabalho.

No local, havia risco de explosão. Por isso, precisou ser isolado. O caminhão transportava cerca de 29.000 litros de GLP.

O acidente

Um caminhão-tanque tombou por volta das 11h40 dessa terça-feira (21) no Anel Rodoviário, próximo à subestação da Cemig em Belo Horizonte. Não houve vítimas.

Inicialmente, os dois sentidos da rodovia foram interditados. Entretanto, por volta das 12h35, uma faixa no sentido Rio de Janeiro foi liberada, enquanto quem seguia na direção de Vitória ainda encontrava interdição total. Quize minutos mais tarde, a Via 040 voltou a interditar os dois sentidos, o que perdurou até 13h40, aproximadamente.

Com isso, o trânsito ficou complicado na região e afetou vias do entorno. Em função disso, houve registro de mais de 20 quilômetros de congestionamento .

Com Lucas Gomes

Fonte: O Tempo