Ambulância sem oxigênio socorreu menino que morreu ao tirar dente, diz advogado

A ambulância da Unidade de Pronto-Atendimento (UPA) de Igarapé, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, que socorreu o pequeno Anthony Bernardo, de 10 anos, que morreu em decorrência de uma hemorragia durante a extração de um dente, não teria oxigênio e nem um médico para prestar os primeiros atendimentos à vítima. A informação foi repassada à O TEMPO na quarta-feira (22) pelo advogado Murillo Andrade, que representa a clínica odontológica e os dentistas que atenderam o garoto no dia.

Em conversa com a reportagem, o defensor deu detalhes de como tudo aconteceu na última segunda-feira (20). “Era um procedimento simples, que elas fazem diariamente. Mas o menino teve uma hemorragia muito grande e, em um primeiro momento, duas dentistas utilizaram toda a técnica adequada para estancar o sangramento, mas não conseguiram, já que o sangue não coagulava mesmo fazendo pressão”, conta Andrade.

Assustadas, as profissionais então teriam ido até a sala do lado, onde estava um cirurgião avançado. Segundo o relato do profissional, ele fez os procedimentos necessários e conseguiu estancar o sangue, mas em seguida o menino teria vomitado e teve um primeiro desfalecimento.

“Nessa hora ele pediu que fizessem ventilação artifical na criança, que recobrou a consciência. Daí eles já estavam gritando, pedindo que alguém acionasse o Samu”, continua o advogado.

A dentista então ligou para o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), sendo que a chamada teria durado apenas 16 segundos, após a atendente informar que o serviço não atuaria em Igarapé. A profissional também teria ligado para o Corpo de Bombeiros, que, por fim, também não teria enviado uma ambulância.

Nesse meio tempo, as dentistas entraram em contato com a UPA da cidade, que teria enviado uma ambulância que chegou mais de 30 minutos depois, ainda conforme a versão dos dentistas envolvidos. Durante o tempo de espera, uma das dentistas teria chegado a pegar o carro e ido até a UPA mas, quando retornou, a ambulância já tinha chegado.

Ausência de médico e oxigênio

“A ambulância da Prefeitura não tinha médico, quem acompanhou o menino foi o cirurgião da clínica. Ele foi fazendo massagem cardíaca e respiração boca a boca, pois também não havia cilindro de oxigênio. No caminho, ele se cansou do procedimento e pediu ajuda para a enfermeira, que não conseguiu fazer as manobras, ela só clamava a Deus pela vida do garoto”, denunciou Andrade.

O cirurgião avançado que acompanhou a criança dentro da ambulância, ainda conforme o advogado, prestaria depoimento à Polícia Civil (PC) nesta quinta-feira (23).

A reportagem de O TEMPO procurou a Prefeitura de Igarapé, o Corpo de Bombeiros e o Ministério da Saúde – que é responsável pelo Samu-, mas, até a noite desta quinta, nenhum deles havia se posicionado sobre os problemas encontrados durante a tentativa de socorrer Anthony no dia.

Menino chegou vivo ao hospital

Ainda conforme o advogado Murillo Andrade, o cirurgião dentista contou que ao chegar no hospital, o menino ainda estava vivo. “O menino chegou com vida ao hospital, o profissional falou que sentia o menino respirando e a pulsação, mesmo fracas. Depois chegaram médicos, enfermeiros, e ele não pode mais acompanhar”, conta.

A informação de que a criança chegou viva até a unidade de saúde foi confirmada, ainda na quarta, pelo delegado regional de Juatuba, Felipe Fonseca, responsável pela investigação. Segundo o policial, o médico legista constatou isso por meio das marcas deixadas pelos acessos intravenosos, que deixaram uma marca na criança que é característica de quando o procedimento é feito em alguém vivo.

Durante a coletiva da Polícia Civil, o delegado informou ainda que não foi possível precisar se o menino possuía algum distúrbio de coagulação, uma vez que o corpo chegou ao IML “completamente sem sangue”.

Fonte: O Tempo