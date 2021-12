Após chuva de 30 minutos, BH registra alagamentos na Via Expressa

O início da tarde desta quinta-feira (23) foi marcado por uma forte chuva que durou aproximadamente 30 minutos e atingiu diversas regiões de Belo Horizonte e Região Metropolitana. Apesar de rápida, ela causou alguns pontos de alagamento na Via Expressa, na altura do bairro Camargos, na região Oeste da capital.

Em imagens captadas pelo helicóptero da Globo, é possível ver a alça que dá acesso do Anel Rodoviário à Via Expressa completamente tomada pela água. Motoristas também tiveram que reduzir a velocidade para passar no viaduto do Anel, onde também se formaram grandes poças.

Apesar dos registros, o Corpo de Bombeiros e a Defesa Civil de BH não atenderam ocorrências relacionadas à chuva durante o período. O órgão municipal aponto que houve registro de chuva, de moderada a extremamente forte, entre 12h27 e 13h12.

Alerta de chuva

No início da manhã desta quinta, a Defesa Civil de Belo Horizonte emitiu um alerta de pancada de chuvas na capital mineira válido até as 8h desta sexta (24). A previsão é de que a chuva forte entre 20mm e 40mm, além de raios e rajadas de vento que podem chegar a 50 km/h.

Nesta quinta-feira, o tempo deve ser de céu parcialmente nublado a nublado com pancadas de chuva, raios e rajadas de vento ocasionais. A temperatura mínima foi de 19 °C e a máxima estimada é de 29 °C e a umidade relativa mínima do ar em torno de 45% à tarde.

A Defesa Civil orienta que os moradores redobrem a atenção durante as chuvas, que evitem áreas de inundação e não trafeguem em ruas sujeitas a alagamentos ou perto de córregos e ribeirões nos momentos de forte chuva. A recomendação é de que pedestre não atravesse ruas alagadas nem deixe crianças brincando nas enxurradas e próximo a córregos. Além disso, não se abrigue, nem estacione veículos debaixo de árvores e não se aproxime de cabos elétricos rompidos.

Se o morador notar rachaduras nas paredes das casas ou o surgimento de fendas, depressões ou minas d’água no terreno, deve avisar imediatamente à Defesa Civil.

Fonte: O Tempo