Caminhão estraga a caminho de bota-fora e motorista acha bebê na caçamba em BH

A caminho do bota-fora onde os entulhos de uma caçamba seriam despejados, na manhã desta quinta-feira (23), um motorista acabou precisando parar por problemas mecânicos e, ao ouvir um choro, encontrou um bebê recém-nascido ainda com o cordão umbilical. A criança foi abandonada próximo da caçamba, que estava na rua Maria Silva, no bairro Sinimbu, na região de Venda Nova, em Belo Horizonte.

Após encontrar o bebê, que estava dentro de um saco pástico vermelho com as pontas amarradas, o motorista do caminhão, de 49 anos, acionou a Polícia Militar (PM). Ele contou que chegou por volta de 8h30 na rua para fazer a remoção de uma caçamba.

No momento em que ele iria fazer a retirada, o homem viu a sacola vermelha no chão, próxima ao passeio, e perguntou para a pessoa que alugou a caçamba se seria um lixo. A mulher disse que pedestres sempre deixam sacos ao verem uma caçamba, e ele colocou a sacola junto dos entulhos.

Já com a caçamba em cima do caminhão, o motorista iniciou a viagem e chegou a percorrer cerca de 1,5 km, até que o veículo apresentou problemas mecânicos e ele estacionou na rua Dalva de Matos, no bairro Rio Branco, na mesma região.

Ainda conforme a PM, enquanto aguardava a chegada de um mecânico, o homem ouviu o choro de uma criança e resolveu verificar a caçamba, encontrando o bebê do sexo masculino enrolado em uma manta suja de sangue.

Criança está bem

O bebê foi levado para o Hospital Risoleta Neves, dando entrada na unidade de saúde por volta de 11h. “O bebê foi prontamente atendido pela equipe da Neonatologia, está em bom estado de saúde e permanece internado recebendo todos os cuidados”, informou a unidade de saúde por meio de nota.

De acordo com a PM, próximo do local onde o recém-nascido foi deixado existe uma câmera de segurança externa que pode ter gravado o momento do abandono.

Procurada por O TEMPO, a Polícia Civil (PC) informou que deslocou equipe da perícia criminal ao local, que realizou todos os levantamentos e procedimentos de polícia técnico-científica.

“O recém-nascido foi socorrido com vida e encaminhado para atendimento médico hospitalar, ficando sob a responsabilidade de uma assistente social. Assim que concluídos os trabalhos iniciais, será instaurado procedimento investigativo para apurar os fatos”, complementa a instituição policial.

Fonte: O Tempo