Capinópolis: casal sai ileso após grave acidente na MGC-154

Carro ficou destruído durante o acidente | Foto: Tudo Em Dia

Capinópolis, Minas Gerais. Um casal saiu ileso de um grave acidente registrado na tarde desta quinta-feira, (23.dez.2021), na MGC-154 — no trecho entre o morro do Bauzinho e a empresa ADM. O acidente ocorreu por volta 14h35, quando o casal retornava de Ituiutaba.

O veículo VW Gol G5 era conduzido por Divino Eterno Silva Oliveira, construtor civil, 60 anos. A esposa, Marina Braga, 57 anos, historiadora, estava no banco passageiro.

Segundo o motorista, ao entrar em uma curva, um dos pneus do veículo saiu da pista para o acostamento — o local tem um grande desnível e causou instabilidade no veículo. O condutor tentou controlar a direção, no entanto, acabou saindo para a faixa de domínio do DER, capotando por três vezes. O veículo só parou ao se chocar violentamente contra uma cerca.

O local é íngreme — de altura aproximada de 3 metros. Os dois utilizavam cinto de segurança, o que impediu que fossem arremessados do veículo no momento do capotamentos.

Dois homens, que prestam serviço a uma empresa de sorvetes, estacionaram o caminhão e deram os primeiros socorros ao casal. Os dois foram amparados até a chegada da família e do serviço médico.

Carro só parou após chocar-se contra uma cerca | Foto: Tudo Em Dia

Marina Braga queixava de dores na coluna, abdômen e apresentava uma pequena escoriação no cotovelo direito — o motorista, Divino Eterno, não sofreu nenhum ferimento.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU), de Capinópolis, foi acionado e compareceu ao local rapidamente. As vítimas foram encaminhadas ao Pronto Atendimento de Capinópolis.

Marina Braga passou por um exame de raio-x, que não apresentou nenhuma fratura ou rompimento de órgãos. Ambos ficaram em observação, e receberam alta médica por volta das 19h30.

A Polícia Militar Rodoviária e a Polícia Militar do 5º Pelotão de Capinópolis deram suporte.