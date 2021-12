‘Clube da Esquina’: 50 anos do icônico disco ganha homenagem na capital

Um dos grandes símbolos culturais de Minas Gerais na música popular brasileira, o Clube da Esquina, ganha homenagem da Orquestra Jovem Minas com um concerto especial nesta quinta-feira (23), às 20h, no palco do teatro do Centro Cultural Unimed-BH Minas (rua da Bahia, 2244 – Lourdes).



Sob a batuta do maestro Felipe Magalhães e acompanhado de artistas convidados como Telo Borges, Bárbara Barcellos, Júlia Guedes, Mariana Nunes e Marcelo Dai, o grupo orquestral vai executar canções do primeiro disco lançado pelo lendário movimento artístico em 1972. “O Clube da Esquina é talvez uma das expressões musicais mais importantes de Minas e a gente pensou nesse recital como uma forma de celebrar o lançamento desse histórico álbum, que completa 50 anos justamente em 2022”, afirma Magalhães sobre a ideia do show.



O regente ressalta que o álbum encabeçado por Milton Nascimento e Lô Borges projetou a música mineira para outras esferas. “É um trabalho de uma originalidade harmônica, uma inventividade melódica e uma poesia própria que mostrou a riqueza artística e sonora do nosso Estado para o Brasil e o mundo. O mais fascinante é notar que apesar de transcender nossas fronteiras, a musicalidade deles nunca perdeu sua essência mineira”, avalia.



Repertório

Com arranjos feitos pelos músicos Fred Natalino, Marcelo Ramos, Rafael Martini e Neto Belotto, o repertório vai beber no melhor do cancioneiro de Lô, Milton, Toninho Horta, Fernando Brant, Beto Guedes e de outros músicos que formaram a celebrada irmandade musical do Clube da Esquina. “Vamos tocar composições consagradas deles que serão apresentadas em formato cantado e também em versões instrumentais com arranjos para orquestra e banda”, adianta Magalhães.



Ao vivo, a orquestra vai contar com a presença de compositores e intérpretes de diferentes gerações da cena musical belo-horizontina, como Telo Borges, Bárbara Barcellos e a cantora mirim Ana Laura.



“Convidamos esses artistas para mostrar o peso que o Clube da Esquina ainda tem nos dias de hoje. Nada fala mais alto do que o poder da canção”, brinca o maestro.



Aposta na juventude



Felipe Magalhães vem trabalhando com a Orquestra Jovem Minas desde setembro deste ano, quando o projeto foi criado pela produtora cultural Danusa Carvalho para ser um instrumento de incentivo à popularização da música clássica e brasileira.

Para ele, contribuir com um conjunto musical formado somente por jovens é uma experiência gratificante.

“É um trabalho inspirador para todos envolvidos porque aprendemos juntos durante o processo”, aponta Magalhães, que se diz motivado com o empenho dos músicos liderados por ele.



“O que muitas vezes falta em técnica para uma orquestra como essa – composta por instrumentistas que estão ainda estudando ou em fase de desenvolvimento – sobra em empenho e vigor. Eles ainda estão naquela fase de tentar buscar o melhor, tentar aprimorar seus talentos a todo custo, e isso dá gosto de ver”, complementa.

“Poder notar o crescimento deles em cada ensaio é maravilhoso. Não tem trabalho melhor no mundo”, finaliza o maestro.



Confira abaixo o repertório completo da show



Abertura – com a cantora mirim Ana Laura

1- Suíte Minas Gerais – Apenas Orquestra

2- Clube da Esquina n°1 – com o cantor Marcelo Dai

3- Ponta de Areia – Orquestra e a cantora Bárbara Barcellos

4- Nascente – Instrumental

5- Manuel o Audaz – Instrumental

6- Contos da Lua Vaga – cantora Júlia Guedes

7- Trem Azul – Instrumental.

8- O Sal da Terra – participação de Marcelo Dai

9- Para Lennon e McCartney – com Marcelo Dai e Bárbara Barcellos

10- Girassol e Vento de Maio – Orquestra com Telo Borges e Mariana Nunes



Serviço



O quê: Orquestra Jovem Minas homenageia o Clube da Esquina



Onde: No Teatro do Centro Cultural Unimed-BH Minas (rua da Bahia, 2244 – Lourdes)



Quando: Nesta quinta-feira (23), às 20h



Quanto: Ingressos gratuitos limitados a um par por CPF.

Mais informações.: (31) 3516-1360

