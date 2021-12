Estações fechadas e greve integral: usuários do metrô são pegos de surpresa

Quem precisou do metrô na manhã desta quinta-feira (23) precisou arrumar outro jeito de se locomover. No primeiro dia de greve dos metroviários, as estações amanheceram totalmente fechadas, apesar da medida judicial que determinou cumprimento de uma escala mínima durante os horários de pico.

Na estação Eldorado, uma das mais movimentadas do sistema, muita gente não imaginava que a paralisação séria total. A atendente Gabriele Rodrigues, 21, veio a estação imaginando que, ao menos pela manhã, o metrô estaria funcionando.

“Foi uma surpresa porque eu não vi anunciando nada sobre essa paralisação total. Até ontem a noite, o que eu havia visto era que teria uma escala mínima, tanto que eu vim para a estação nessa esperança”, alega.

No trabalho do pintor Luiz Antônio Silva, 54, o patrão já foi informado de que hoje não haveria expediente. “Vim achando que teria uma escala mínima, agora eu vou ter que pegar dois ônibus para chegar no trabalho, em Belo Horizonte, e pelo atraso, já avisei que o jeito é voltar para casa”, lamenta.

Por conta da falta de metrô, o ponto de táxi em frente a estação ficou praticamente vazio devido ao movimento. Além dos carros de aplicativo, que a toda hora chegavam na parte de embarque, teve até perureiro oferecendo viagens para Belo Horizonte – o diferencial era o pagamento pelo pix.

Tudo pelo presente

Para chegar em Contagem, a auxiliar de enfermagem Regiane da Silva, 29, pegou um carro de aplicativo e, segundo ela, gastou mais de R$ 40 para buscar uma encomenda de Natal. Agora, com o presente em mãos, ela não sabe como vai voltar para casa.

“É um presente de Natal e eu não poderia deixar pra pegar outro dia. Mas já gastei muito dinheiro para vir e nem sei como vou voltar para casa, o jeito vai ser sair perguntando que ônibus me deixa em BH”, diz.

CBTU apura

Por meio de nota, a Companhia Brasileira de Trens Urbanos (CBTU) de Belo Horizonte afirmou que vai adotar “ações internas para apurar a ação dos empregados que não se apresentaram em seus postos de trabalh o, conforme determinado na liminar deferida pelo desembargador de plantão, Dr. Fernando Luiz Gonçalves Rios Neto”.

Além dos procedimentos internos, a companhia informou que tomará ”todas as providências legais” para que a decisão seja cumprida.

Fonte: O Tempo