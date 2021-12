Futebol Inglês quer pagar fortuna por Guilherme Arana

Se essa proposta por Guilherme Arana se confirmar, será quase impossível o Atlético segurar o jogador em Belo Horizonte, a menos que o ótimo lateral do Galo não queira ir jogar na Inglaterra, o que eu acho muito difícil. O alvinegro investiu para repatriar Arana e, agora, ganharia um bom dinheiro em cima dessa negociação. Esse é o preço que se paga por ter montado um time quase imbatível. Conhecedores do mercado da bola que são, os dirigentes alvinegros já estavam esperando forte assédio sobre seus atletas, ainda mais que, em um elenco com tantos ótimos jogadores, nem todo mundo tem a chance de jogar como gostaria, como não é o caso de Guilherme Arana, titular absoluto do Galo. Se perder mesmo o lateral para o futebol inglês, o clube deverá usar o dinheiro para repor a posição à altura. Um abraço.

Fonte: O Tempo