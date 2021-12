Galo x Flamengo: quanto vale a Supercopa do Brasil?

Campeão da Copa do Brasil e do Campeonato Brasileiro, o Atlético vai disputar a Supercopa do Brasil com o Flamengo, que foi vice do Brasileirão. Originalmente, o torneio é decidido entre campeão brasileiro e da Copa do Brasil. Com a dupla vitória alvinegra, o Rubro-negro será o adversário do Galo.

A final, disputada em jogo único, será no dia 20 de fevereiro. Nas duas últimas edições, o palco da decisão foi o estádio Mané Garrincha, em Brasília, mas a CBF ainda não confirmou o local da grande partida. O Flamengo é o atual campeão do torneio. Venceu o Palmeiras nos pênaltis depois de conquistar o Brasileiro de 2020.

A premiação em dinheiro da competição é o grande atrativo da Supercopa. Em apenas um jogo – caso fique empatado, a decisão vai direto aos pênaltis -, o time vencedor pode embolsar a quantia de R$5 milhões, de acordo com a última edição do torneio. O vice fica com R$2 milhões, ou seja, valor já garantido para Galo ou Flamengo.

Enquanto a diretoria rubro-negra corre atrás de um treinador, após a saída de Renato Gaúcho em um ano bem abaixo do esperado para os cariocas, o Galo curte merecidas férias depois de uma vitoriosa temporada. A reapresentação do plantel de Cuca será no dia 17 de janeiro e o time já inicia a preparação para a disputa do Campeonato Mineiro.

Fonte: O Tempo