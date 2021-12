Livro sobre o Villa Nova conta saga da ameaça de extinção ao título do Módulo II

A menos de 15 dias para o início do Módulo II do Campeonato Mineiro de 2021, o Villa Nova estava completamente perdido e com sua existência, após 113 anos de fundação, ameaçada. Afundado em dívidas, sem um centavo em caixa, sem jogadores e comissão técnica. Se não confirmasse a participação na segunda divisão estadual, estaria automaticamente rebaixado, além de poder ficar suspenso por até dois anos.

A salvação, que até então parecia impossível, surgiu por meio da parceria firmada com o Coimbra Sports, às vésperas da estreia na competição. O socorro do coirmão não somente garantiu sobrevida ao Leão do Bonfim, como o levou ao título do Módulo II do Mineiro deste ano.

Esta é a saga contada no livro “O Rugido do Leão do Bonfim”, do jornalista, historiador, presidente do conselho deliberativo do Villa e alivirrubro apaixonado, Wagner Algusto Álvares de Freitas.

“A obra é o relato sincero e verdadeiro do que aconteceu nos bastidores do Villa desde que uma hecatombe administrativa o dizimou, entre 2016 e 2020, depois de várias outras similares antecedentes, até a volta olímpica em 2 de outubro, com a brilhante e insofismável conquista do Módulo II do Mineiro”, resume o autor.

O livro é o quarto produzido por Wagner Augusto sobre o time de Nova Lima, também autor de “Villa Nova, 100 Anos de glória em vermelho e branco”, “Almanaque do Leão do Bonfim (1908 – 2010)”, e “Almanaque do Leão do Bonfim (2011 – 2020)”.

“Os fatos recentes da história do Leão do Bonfim merecem um registro específico. A instituição viveu um turbilhão de fortíssimas emoções no final de 2020 e durante a temporada de 2021. O Villa chegou a deitar na cova para ser enterrado e foi salvo pela abnegação de um grupo de torcedores que desceu das arquibancadas do Castor Cifuentes para assumir os poderes do clube e tentar o milagre da ressurreição leonina”, exalta Wagner Augusto.

Nas páginas de “O Rugido do Leão do Bonfim”, o torcedor do Villa “saberá os detalhes da sequência de batalhas heroicas que os atuais dirigentes tiveram de enfrentar e superar para poder colocar o time em campo, lutar bravamente a cada rodada, obter o sonhado acesso e levantar mais uma taça”, acrescenta o jornalista.

A obra custa R$ 70 (incluída despesa com frete via correios) e as encomendas podem ser feitas diretamente com o autor pelo email [email protected] ou pelo whatsapp (31)98852-5513.

Fonte: O Tempo