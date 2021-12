Mega da Virada 2021 deve pagar prêmio de R$ 350 milhões

O prêmio especial da Mega Sena da Virada 2021 está prêmio está estimado em R$ 350 milhões. As apostas do concurso vão até o último dia de 2021 e podem ser realizadas até as 19h (horário de Brasília) do dia do sorteio, nas casas lotéricas credenciadas pela Caixa, em todo o país ou pela internet .

A aposta simples, com seis dezenas marcadas, custa R$ 4,50.

Ao contrário dos prêmios tradicionais, a Mega da Virada não acumula e, se ninguém acertar as seis dezenas, ganha os que acertarem a quina.

Fonte: O Tempo