Mineirão registra mais de duas mil cadeiras quebradas e R$ 232 mil de prejuízo

A pandemia da Covid-19 impôs aos torcedores de todo o país o afastamento dos estádios por muito tempo. Contudo, a volta de público, pelo menos no Mineirão, mostrou que o retorno não serviu apenas para matar a saudade dos times do coração. A administração do Gigante da Pampulha contabilizou R$ 232 mil de prejuízo aos clubes, provocados pelos estragos em 2.026 cadeiras quebradas ou danificadas, uma conta de R$ 111 mil a pagar. Além dos assentos, também houve danos em fechaduras, vasos e portas, quebras de vidros e bebedouros e pichações de parede, o que corresponde a R$ 121 mil de gastos.

Conforme prevê o contrato de utilização do estádio, os clubes são os responsáveis pelos danos causados ao patrimônio, embora o Mineirão conte com uma oficina para recuperação das peças. A administração do Mineirão informou que trabalha em conjunto com os times para conscientizar os torcedores por meio de uma campanha educativa, visando à próxima temporada.

Bom exemplo

O único jogo sem danos registrados foi a final do Campeonato Mineiro Feminino, entre Cruzeiro e Atlético. No duelo do Galo contra o Ceará, pelo Brasileirão, não houve quebra de cadeiras, mas foram registrados outros danos estruturais.

Fonte: O Tempo