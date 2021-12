No 1º dia de greve, trabalhadores do metrô protestam na Cidade Administrativa

Trabalhadores do metrô de Belo Horizonte protestam, na tarde desta quinta-feira (23), na Cidade Administrativa, onde acontece uma audiência pública que discute a concessão do transporte à iniciativa privada. Os metroviários se reúnem sob o prédio Gerais com faixas e tambores, enquanto a audiência ocorre, com presença de políticos e de representantes do governo de Minas, no nono andar do prédio.

Mais cedo, o Sindicato dos Empregados em Transportes Metroviários e Conexos de Minas Gerais (Sindimetro-MG) anunciou que a greve está mantida pelo menos até domingo (26).

“Além de impedir a transferência de funcionários para outras unidades, o governo diz que vai passar todo mundo para a empresa subsidiária. Somos contra a privatização do metrô, mas hoje estamos aqui e a greve é pela revogação dessa resolução do governo”, explica o diretor de comunicação do sindicato, Pablo Henrique.

A resolução número 206 foi publicada pelo governo federal no dia 15 e prevê que todos os funcionários do metrô de BH sejam transferidos para a empresa subsidiária que encaminhará a privatização do metrô.

Fonte: O Tempo