Papai Noel encerra programação visitas nas regionais de Betim

A família Noel continua percorrendo as regiões de Betim para levar a magia do Natal às crianças. Nesta sexta-feira (24), último dia da jornada das figuras ilustres pela cidade, será a vez de as regiões Icaivera, PTB e Teresópolis receberem os convidados de honra.

Logo cedo, às 8h, o Papai Noel estará no Icaivera. Ele desfilará pela região até a rua Sycaba, onde serão distribuídos brinquedos e muita alegria para os pequenos.

Em seguida, às 9h, o Bom Velhinho visitará o PTB, saindo do viaduto, na BR-381, e seguindo pela rua Rio Madeira.

Para encerrar com chave de ouro, Papai Noel chegará ao Teresópolis, por volta das 10h, com um evento organizado para a família na rua das Flores.

A ação solidária, que está percorrendo todas as dez regiões de Betim neste mês de dezembro, contou com o apoio de instituições parceiras e comerciantes.

Para Jaime Thales, superintendente de Eventos, Juventude e Turismo da prefeitura, após um período tão difícil de pandemia, é o momento de celebrar a vida. “Em cada criança que você vê o sorriso, você vê a continuidade da celebração da vida. E a prefeitura, mesmo preocupada com todas as outras questões, não se esqueceu de manter o espírito de Natal, de manter a alegria no coração da nossa cidade”, disse.

Fonte: O Tempo