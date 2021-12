Sobremesa fácil para o Natal: veja receita de mousse de chocolate festiva

O Natal já está aí, e ainda não tem ideia para sobremesa da ceia? Pois a confeiteira Gabriela Arya, do Mão na Massa, ensina uma receita fácil de mousse de chocolate festiva (veja abaixo), ideal para quem deixou a escolha do doce para a última hora.

Ela usa apenas quatro ingredientes que garantem uma mousse aerada com doçura na medida. “É uma receita bem simples e bem clássica”, explica Gabriela.

Vale deixar a mousse algumas horas na geladeira para garantir a firmeza e agradar ainda mais o paladar dos convidados.

VEJA COMO FAZER MOUSSE DE CHOCOLATE

Mousse de chocolate

Ingredientes

300 g de chocolate amargo

3 ovos

100 g de açúcar refinado (25 g para as gemas e 75 g para as claras)

90 g de manteiga

Como fazer

Derreta o chocolate e a manteiga. Bata com o fouet 3 gemas e 25 g de açúcar. Bata as claras em neve com 35 g de açúcar e, assim que atingir uma consistência espumosa, adicione o restante do açúcar até atingir o ponto de picos do merengue. Adicione as gemas e o açúcar na mistura do chocolate e mexa bem. Adicione 1/3 do merengue, misture com o fouet e vá adicionando o restante lentamente, para não perder o aerado. Transfira para a travessa de sua preferência e deixe descansar por pelo menos 2 horas na geladeira.

