Superliga: Sada Cruzeiro passa com tranquilidade pelo Vedacit Vôlei Guarulhos

No reencontro do Sada Cruzeiro com a torcida, após a conquista do tetracampeonato do Mundial de Clubes, a equipe estrelada enfrentou o Vedacit Vôlei Guarulhos e fez prevalecer o seu favoritismo. Nesta quinta-feira (23), no último confronto do ano pela Superliga Masculina, o time comandado pelo técnico Filipe Ferraz levou a melhor e venceu por 3 sets a 0 (25/22, 25/21 e 25/16 ), pela 11ª rodada. Com o apoio dos torcedores, ainda sob a euforia do título mundial, o Cruzeiro não relaxou e fez valer sua força.

O líbero Lukinha foi eleito o melhor em quadra e levou o Troféu Viva Vôlei e exaltou o ritmo do Cruzeiro, que não aliviou mesmo a conquista do Mundial, e dividiu o prêmio com os demais companheiros.

“Não tem o porquê relaxar. A gente chegou ao Mundial num ritmo muito alto, mas sabemos que, agora, precisamos manter. Em relação ao Viva Vôlei, é de todos. Todo o time jogou bem, o López está numa fase tremenda. Até brinquei com ele, dizendo que o troféu seria dele. Agradeço ao time e à comissão, que tem trabalhado sem parar e fazendo tudo que é possível para melhorar nosso jogo”, destacou Lukinha,

Com o triunfo no ginásio do Riacho, em Contagem, a Raposa chegou aos 26 pontos e segue em segundo lugar, a sete do líder Fiat Gerdau Minas, que soma 33. No primeiro turno, os mineiros venceram nove partidas e perderam duas.

Agora, o Sada Cruzeiro terá um tempo de folga na Superliga. O próximo compromisso está marcado para o próximo 9 de janeiro, quando encara o Farma Conde Vôlei São José, às 18h45, no ginásio DCTA, em São José dos Campos. No mesmo dia, o Guarulhos visita o líder Fiat Gerdau Minas, às 21h, na Arena Minas. Ambos os confrontos serão válidos pela primeira rodada do returno.

O jogo

A vitória do Sada Cruzeiro foi sendo construída de forma tranquila, sem sustos. Na primeira parcial, o Guarulhos tentou equilibrar as ações e conseguiu, até o 15º ponto. A partir daí, e da passagem do ponteiro López no saque, os mineiros impuseram a superioridade técnica. Com a agressividade costumeira, o cubano dificultou bastante a linha de passe do Guarulhos e ajudou o Cruzeiro a abrir vantagem de 20 a 17. O ataque estrelado seguiu intenso e levou o time à vitória por 25 a 22.

No segundo set, a Raposa colocou mais intensidade no jogo e conseguiu se distanciar no placar. O saque seguiu dificultando o passe do time paulista, que foi derrotado por 25 a 21. No terceiro, o Guarulhos parece ter jogado a toalha e o equilíbrio da primeira parcial caiu por terra. Sem dificuldade, o Cruzeiro venceu por 25 a 16.

“Jogar contra uma equipe dessa, abaixo do que a gente está acostumado a fazer, acontece o que ocorreu no último set. Contudo, a equipe vem fazendo um ótimo campeonato. Precisamos entender o mmento , o que não foi bom no jogo e trabalhar mais para que no próximo confronto possamos nos apresentar melhor e, quem sabe, vencê-los”, avaliou o levantador Sandro.

