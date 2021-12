Tenente da PM e irmão morrem em acidente na MG-164, em Martinho Campos

Um grave acidente entre um carro de passeio e um caminhão, na tarde desta quinta-feira (23), causou a morte de um tenente da Polícia Militar (PM) e do irmão dele, na MG-164, em Martinho Campos, na região Centro-Oeste de Minas Gerais.

As informações do Corpo de Bombeiros indicam que a batida aconteceu por volta das 14h, sendo que tanto o motorista como o passageiro do veículo menor estariam já sem vida e presos às ferragens.

Segundo a corporação, o carro seguia Martinho Campos/Pompéu quando tentou fazer uma ultrapassagem e acabou se chocando contra um caminhão que seguia no sentido contrário.

A informação de que se trataria do tenente Moreira, lotado no 34º Batalhão da PM, que atende a região Noroeste de Belo Horizonte, e o irmão do oficial, foi confirmada para a reportagem de O TEMPO pela corporação.

Fonte: O Tempo